«Δεν λέμε ότι τα μέτρα αρκούν» παραδέχθηκε ο Παύλος Μαρινάκης.

Τις αλλαγές που φέρνουν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη στήριξη νοικοκυριών, επιχείρησε να εξειδικεύσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση στο Mega δήλωσε πως η συνολική στήριξη στο ντίζελ αναμένεται να φθάσει τα 20 λεπτά, ενώ οι 72 δόσεις για οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αυξάνονται σε 120.

Ο Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε συνέχιση των παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και παράταση της πρωτοβουλίας μείωσης τιμών έως το τέλος του έτους.

Οι παρεμβάσεις για το ντίζελ

Η κρατική στήριξη στο ντίζελ αυξάνεται κατά επιπλέον 5 λεπτά, από τα 10 στα 15 λεπτά, ενώ με τη συνδρομή των διυλιστηρίων εκτίμησε ο Παύλος Μαρινάκης, ότι η συνολική επιδότηση θα φθάσει τα 20 λεπτά.

«Παρατείνεται η στήριξη και προστίθενται επιπλέον στα 10, άλλα 5 λεπτά», είπε, σημειώνοντας ότι, εφόσον συνεχιστεί η συνδρομή των διυλιστηρίων, «πάμε σε μια επιδότηση συνολικά στο ντίζελ στα 20 λεπτά».

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Στόχος η χαμηλότερη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης

Σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, ο Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε αλλά δεν προσδιορίσει το ύψος της παρέμβασης ή την τελική τιμή διάθεσης, ωστόσο, τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί όσο το δυνατόν χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία είχε κλείσει η προηγούμενη περίοδος, παραπέμποντας στις ανακοινώσεις της 14ης Οκτωβρίου για την πλήρη εικόνα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η στήριξη για τη θέρμανση δεν περιορίζεται στο πετρέλαιο, αλλά αφορά και άλλες μορφές, όπως ο ηλεκτρισμός, τα καυσόξυλα και το φυσικό αέριο.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού να απευθυνθεί με επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας να δοθεί στα κράτη-μέλη μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος για έκτακτες παρεμβάσεις.

Το ελληνικό αίτημα, κατά τον ίδιο, αφορά στη δυνατότητα εξαίρεσης πρόσθετων έκτακτων δαπανών, ώστε τα κράτη να μπορούν, υπό συγκεκριμένους περιορισμούς, να αξιοποιούν επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ για νέα μέτρα στήριξης.

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Από τις 72 στις 120 δόσεις

Όπως επισήμανε, κεντρικό σημείο των παρεμβάσεων αποτελεί και η επέκταση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις για χρέη προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με δυνατότητα ένταξης και οφειλών του 2024.

Διευκρίνισε ότι το επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό, ενώ όσοι βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση 72 δόσεων θα έχουν τη δυνατότητα μετάβασης στις 120. Εξήγησε πως η βασική διαφορά, είναι ότι η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής μειώνει το ύψος της μηνιαίας δόσης, δίνοντας έτσι μεγαλύτερο περιθώριο σε νοικοκυριά και κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Ο Παύλος Μαρινάκης συνέδεσε τη διατήρηση του επιτοκίου τόσο με τους ισχύοντες κανόνες και ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και με την ανάγκη, όπως είπε, να υπάρχει δικαιοσύνη απέναντι σε όσους εξοφλούν κανονικά τις υποχρεώσεις τους.

«Λόγω του μεγαλύτερου αριθμού των δόσεων, μικραίνει το ποσό της δόσης», είπε συγκεκριμένα, σημειώνοντας πως στόχος είναι να διευκολυνθούν επιχειρήσεις και πολίτες να παραμείνουν συνεπείς σε μια περίοδο αυξημένων εξόδων.

Παράταση της πρωτοβουλίας για μειωμένες τιμές

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην ακρίβεια στην αγορά, ο θέτοντας ως βασικό κυβερνητικό στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων, σε συνδυασμό με τη συνέχιση των ελέγχων στην αγορά. Ανέφερε ότι τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί κατά την περίοδο της κρίσης ξεπερνούν συνολικά τα 60 εκατ. ευρώ ενώ υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι η εθελοντική πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων, η οποία επρόκειτο να ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου, παρατείνεται έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, στην προηγούμενη φάση είχαν ενταχθεί περισσότεροι από 1.600 κωδικοί προϊόντων, ενώ ήδη 387 κωδικοί έχουν ενταχθεί στην επόμενη φάση για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Αναγνώρισε ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν αποτελεί λύση από μόνη της στο πρόβλημα της ακρίβειας, χαρακτηρίζοντάς την ένα ακόμη εργαλείο που έχει στη διάθεσή του ο καταναλωτής.

«Δεν λέμε ότι τα μέτρα αρκούν»

Ταυτόχρονα, ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να θέσει όρια στις προσδοκίες για το εύρος των κρατικών παρεμβάσεων, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί πως τα μέτρα αρκούν για να αντισταθμίσουν πλήρως τις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά.

«Δεν πανηγυρίζουμε, δεν λέμε ότι φτάνουν, αλλά δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας», είπε και αντιπαρέβαλε την κυβερνητική πολιτική με προτάσεις της αντιπολίτευσης, τις οποίες χαρακτήρισε «ακοστολόγητες».

Σε ό,τι αφορά στην επιστροφή του ενοικίου, στη στήριξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων και συνταξιούχων και στις φορολογικές ελαφρύνσεις, υποστήριξε πως η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων προέρχεται, μεταξύ άλλων, από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την αύξηση της απασχόλησης και τις επενδύσεις.

Περί πολιτικών

Απαντώντας για την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ο ίδιος κρίνει και αξιολογεί τους υπουργούς του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να αποσυνδέσει τη δήλωση του πρωθυπουργού από συγκεκριμένο κυβερνητικό στέλεχος, σημειώνοντας ότι δεν θεωρεί πως επρόκειτο για «μήνυμα με κάποιον συγκεκριμένο αποδέκτη».

«Κριτές μας είναι οι πολίτες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός αξιολογεί τα κυβερνητικά στελέχη και ότι η τελική αξιολόγηση της κυβέρνησης γίνεται από τους πολίτες.

Ωστόσο, ο Παύλος Μαρινάκης, έδωσε έμφαση στην ανάγκη κοινής γραμμής στο εσωτερικό της κυβέρνησης, καθώς, όπως είπε, η χώρα εισέρχεται στην «τελική ευθεία».

«Όλοι μαζί, ενωμένοι, χωρίς αλαζονεία προφανώς, χωρίς να κουνάμε το δάχτυλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι παρά όσα έχουν γίνει «υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να λυθούν και λάθη που πρέπει να διορθωθούν». Ο Παύλος Μαρινάκης μεταξύ άλλων, έδωσε το μήνυμα ότι τα κυβερνητικά στελέχη οφείλουν να επικεντρωθούν στην προβολή του κυβερνητικού έργου, αποφεύγοντας παράλληλα την εσωστρέφεια και τις αντιπαραθέσεις ενόψει της επόμενης πολιτικής περιόδου.