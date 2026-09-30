Ένα παιδί δύο ετών και ένα βρέφος 2 μηνών ανάμεσα στα παιδιά που φέρεται να εγκατέλειψε η μητέρα.

Μια 29χρονη μητέρα στη Φλόριντα κατηγορείται ότι εγκατέλειψε μόνα τους τα τέσσερα παιδιά της- ανάμεσά τους ένα βρέφος δύο μηνών και ένα παιδί δύο ετών- προκειμένου να πάει σε κρουαζιέρα στις Μπαχάμες.

Η Νάταλι Μπελιζέρ, που κατηγορείται για παραμέληση ανηλίκου, συνελήφθη μόλις επέστρεψε από την κρουαζιέρα, τη Δευτέρα. Τα παιδιά εντοπίστηκαν μόνα τους στο σπίτι της 29χρονης το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης.

Ο Λέδερ Μπαζίλ, πατέρας του δύο μηνών βρέφους που έχει αποκτήσει με την Νάταλι Μπελιζέρ, ήταν εκείνος που ειδοποίησε την αστυνομία, όταν βρήκε την κόρη του στο σπίτι, με τα τρία αδέλφια της.

Βρήκαν τα 4 παιδιά να κρύβονται στο μπάνιο

Ο Μπαζίλ είπε στην αστυνομία πως στις 24 Σεπτεμβρίου είδε μια ανάρτηση της Μπελιζέρ στο WhatsApp, που έδειχνε κατά τα φαινόμενα ένα εισιτήριο για κρουαζιέρα. Αργότερα, η αστυνομία διαπίστωσε ότι η 29χρονη είχε αγοράσει εισιτήριο για τριήμερη κρουαζιέρα στις Μπαχάμες, που αναχώρησε στις 25 Σεπτεμβρίου.

Ο άνδρας ανέφερε στις αρχές ότι την τελευταία φορά που μίλησε με τη μητέρα της κόρης του, στις 24 Σεπτεμβρίου, εκείνη του είπε ότι θα άφηνε τα παιδιά με την προγιαγιά τους. Αλλά, όταν πήγε στο σπίτι της Μπελιζέρ, το Σάββατο, είδε από το παράθυρο ότι ήταν ανοιχτή η τηλεόραση και άκουσε από μέσα τα παιδιά. Τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι βρήκαν τα τέσσερα παιδιά να κρύβονται στο μπάνιο.

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Η προγιαγιά είπε στην αστυνομία πως πράγματι η Μπελιζέρ επρόκειτο να της αφήσει τα παιδιά, επειδή θα έλειπε, αλλά δεν της τα πήγε ποτέ. Επίσης, ο αδελφός της 29χρονης είπε στις αρχές ότι περίπου στις 20:00 του Σαββάτου με μήνυμα εκείνη του ζήτησε να ελέγξει τα παιδιά.

Δικαστής: Ποιος αφήνει μόνο του ένα μωρό;

Η Μπελιζέρ εμφανίστηκε στο δικαστήριο και η εγγύηση ορίστηκε στα 10.000 δολάρια, ενώ η δικαστής έδωσε εντολή να μείνει μακριά από τα παιδιά της.

«Τα καημένα παιδιά ήταν μόνα τους στο σπίτι για τρεις ημέρες. Είμαι ευγνώμων που δεν τους συνέβη τίποτα χειρότερο», σχολίασε η δικαστής Μίντι Γκλέιζερ. «Ποιος αφήνει μόνο ένα μωρό, έτσι; Ποιος αφήνει μόνα τους τέσσερα παιδιά για να πάει σε κρουαζιέρα», διερωτήθηκε έκπληκτη.

{https://www.instagram.com/reel/Dd46xPelCF7/}

Με πληροφορίες από ABC