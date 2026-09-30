Το βίντεο με τον 80χρονο Ντόναλντ Τραμπ που ανάρτησε η βοηθός του Μάργκο Μάρτιν προκάλεσε φρενίτιδα στο Χ.

Νέες ανησυχίες για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ προκαλούν πλάνα με μία περίεργη στάση του αριστερού του ποδιού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε με υπερηφάνεια στους δημοσιογράφους για την αλλαγή της ονομασίας της Τεχνητής Νοημοσύνης από AI – artificial intelligence - σε SI – super intelligence. Αλλά ενώ εκείνος επευφημούσε τους πιο έξυπνους ανθρώπους στον πλανήτη που το αποφάσισαν αυτό, τα πλάνα της περίεργης στάσης του σώματός του, είναι αυτά που έκλεψαν τις εντυπώσεις.

Άμεσα άρχισε η παραφιλολογία και οι εικασίες για το τι συμβαίνει με το πόδι του Τραμπ και φυσικά έγινε viral.

{https://x.com/MargoMartin47/status/2105024203325837404}

Το video που έγινε viral πυροδότησαν και πρόσφατες εικόνες του Αμερικανού προέδρου να περπατά και να χτυπάει το πόδι του, σαν να είναι μουδιασμένο.

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{https://www.facebook.com/watch/?v=1078420198007673}

Το βίντεο με τον 80χρονο πρόεδρο ανάρτησε η βοηθός του Μάργκο Μάρτιν και γρήγορα ξεκίνησαν οι αναρτήσεις στο Χ. «Έχετε δει ποτέ κάποιον να στέκεται έτσι;» έγραψε ένας χρήστης ενώ άλλος αναρωτήθηκε ποια στάση γιόγκα είναι αυτή.

{https://x.com/MysterySolvents/status/2105124991079682188}

{https://x.com/THEHCC/status/2105040072181481682}

Το θέμα έχει ιστορία από πέρυσι. Όταν έπαιξε γκολφ με τον πρώην παίκτη της Major League Baseball, Roger Clemens, και τον γιο του, Kacy, στο Trump National Golf Club στη Βιρτζίνια, τον Αύγουστο του περασμένου έτους όλοι παρατήρησαν ότι κάτι πάει στραβά με τη στάση του Τραμπ.

Ο Τραμπ εθεάθη να περπατά δίπλα στον Clemens με εμφανή δυσκολία, καθώς φαινόταν να σέρνει το δεξί του πόδι και να κινείται με νωθρότητα. «Σέρνει πάλι το δεξί του πόδι και δεν μπορεί να περπατήσει σε ευθεία γραμμή», σχολίασε ο Μπεν Μάισελας της MeidasTouch.

{https://x.com/WUTangKids/status/2105065653241868329}

Το περιστατικό αυτό ωστόσο, έγινε τη στιγμή που ο Τραμπ φάνηκε να δυσκολεύεται να μείνει ξύπνιος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, τη Δευτέρα. Ο Τραμπ καθόταν κατηφής και γερμένος πίσω από το γραφείο του, την ώρα που ανακοίνωνε την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου χάλυβα, αξίας 15 δισ. δολαρίων, στην ανατολική Αϊόβα.

{https://x.com/JerryWillResist/status/2105245697754701902}

Ο Τραμπ έγινε αντικείμενο χλευασμού, καθώς λίγο νωρίτερα είχε επαναφέρει το προσωνύμιο, που χρησιμοποιούσε για τον προκάτοχό του: Sleepy Τζο Μπάιντεν.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1419979266770121}