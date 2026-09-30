Ο ηθοποιός σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης βρέθηκε καλεσμένος στην διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Ο ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να αντιμετωπίσει τα πάθη του.

Παράλληλα, στο πλευρό του βρέθηκε και η σύζυγός του, Αθηνά Μαξίμου, με την οποία έκαναν μία αναδρομή στο παρελθόν, μιλώντας για την γνωριμία, τον έρωτά τους και την αγάπη τους.

Όπως περιέγραψε το ζευγάρι, η γνωριμία τους σημειώθηκε όταν ο Αιμίλιος Χειλάκης είχε πάει να δει την παράσταση όπου πρωταγωνιστούσε η Αθηνά Μαξίμου.

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«Κάποια στιγμή φτάσαμε σε ένα σημείο κρίσης. Κοιταχτήκαμε και είπαμε… Ρε παιδί μου γνωριστήκαμε πριν από πάρα πολλά χρόνια, δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι με τότε, ενδιαφέρουμε ο ένας τον άλλον ακόμα; Ναι, άρα συνεχίζουμε…», ανέφερε ο Αιμίλιος Χειλάκης μιλώντας για την κρίση που πέρασαν στο γάμο τους.

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Αιμίλιος Χειλάκης: Ο τζόγος και η Αθηνά Μαξίμου

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε στον τζόγο, χαρακτηρίζοντάς τον «πάθος», από τον οποίο και απομακρύνθηκε όταν γνώρισε τη σύζυγό του:

«Εξαρτάται πώς μετουσιώνεις τα πάθη σου. Υπάρχου αδρεναλινικά πάθη και υπάρχουν και συναισθηματικά πάθη… Τα θέλουμε και τα δύο. Εγώ κατάφερα και έκοψα το πάθος με τον τζόγο τη στιγμή που ερωτεύτηκα την Αθηνά. Γιατί αδρεναλινικά δεν το χρειαζόμουν πια. Ήταν τόσο δυνατό πια το συναισθηματικό πάθος… Εκμηδενίστηκε».

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