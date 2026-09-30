Ο σύζυγος της ηθοποιού μίλησε για την κατάσταση της υγείας της.

Για την εξέλιξη της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου, με τον ηθοποιό να σημειώνει ότι το αυτοάνοσο με το οποίο διαγνώστηκε η σύζυγός του της έχει στερήσει την κινητική της ικανότητα.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε για την απόφασή του να απέχει από το θέατρο, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Μεγάλωσα τώρα και οι ευθύνες είναι περισσότερες… Είχα και έχω και το πρόβλημα της Χρυσούλας που πρέπει να συμπαρίσταμαι. Τώρα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον γιατί έχουμε ανθρώπινο χρέος καταρχήν».

Όσα είπε ο σύζυγος της Χρυσούλας Διαβάτη

Σε ό,τι αφορά την υγεία της Χρυσούλας Διαβάτη, ο ηθοποιός εξήγησε ότι υπάρχει μία μικρή βελτίωση στην κατάστασή της: «Πάει καλύτερα. Θέλει χρόνο. Έχουμε έναν άνθρωπο που τη φροντίζει για κάτι το οποίο δεν μπορώ να προσφέρω εγώ. Έχω και την κόρη μου η οποία βοηθάει στα διαδικαστικά. Μιλάει, συνεννοούμαστε για κάποια πράγματα που χρειάζεται και θέλει, αλλά βρίσκεται σε μια κατατονία ακόμα, της έχει στερήσει την κινητικότητά της. Είναι δύσκολα τα πράγματα».

Όταν ο Νικήτας Τσακίρογλου ρωτήθηκε για το πώς η Χρυσούλα Διαβάτη αντιμετωπίζει την κατάσταση και το αν επιθυμεί να επιστρέψει στο θέατρο, ανέφερε: «Δεν της λείπει (σ.σ η δουλειά της), θέλει να γίνει καλά. Πιστεύουμε ότι η Χρυσούλα θα επανέλθει σύντομα και θα βρεθεί κοντά στον κόσμο… Κλείσαμε έναν χρόνο. Τα αυτοάνοσα είναι απότομα, ιδιαίτερα αυτά που είναι νευρικής φύσεως. Δεν σε ρωτάνε...».

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