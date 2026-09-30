Η στιγμή που ο Good Job Nicky τραγουδάει στίχους του πατέρα του, Γιάννη Πάριου, που ερμηνεύθηκαν αρχικά από τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το βράδυ της Τρίτης ο Good Job Nicky βρέθηκε στο θέατρο του Λυκαβηττού, καθώς συμμετείχε στο Opening act για τη συναυλία του Slimane.

Στην έναρξη της συναυλίας εμφανίστηκε στη σκηνή ο νεαρός καλλιτέχνης, από όπου παρουσίασε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα ερμηνεύοντας τόσο δικές του επιτυχίες όσο και άλλων ερμηνευτών.

Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν ωστόσο, ήταν όταν ο Good Job Nicky ερμήνευσε το τραγούδι «Ποτέ, ποτέ», που φέρει την υπογραφή του πατέρα του, Γιάννη Πάριου.

Ο σπουδαίος μουσικός και ερμηνευτής, είχε επιμεληθεί τους στίχους και τη μουσική του τραγουδιού το οποίο δόθηκε και τραγουδήθηκε αρχικά από τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Ο Good Job Nicky με τον Γιώργο Μαζωνάκη φαίνεται πως είχαν δημιουργήσει μία ιδιαίτερη σχέση και μία αληθινή φιλία μεταξύ τους.

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί στα πλαίσια του The Voice και ο Good Job Nicky λίγες ημέρες μετά την απώλεια του Μαζωνάκη τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό στιγμιότυπο από εκείνη τη βραδιά.

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