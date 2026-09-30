«Θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν», πρόσθεσε ο Περικλή Κονδυλάτος.

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε ο Περικλής Κονδυλάτος, και κατά τη διάρκεια των σύντομων δηλώσεών του αναφέρθηκε στην ανανεωμένη κριτική επιτροπή του φετινού GNTM και τη συμμετοχή της Μπέττυ Μαγγίρα.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, με τον Περικλή Κονδυλάτο εκφράζει την άποψή του σε σχέση με τη νέα σεζόν του fashion project.

Όταν ρωτήθηκε για την Μπέττυ Μαγγίρα, ο ίδιος ανέφερε: «Να σου πω, ιδιαίτερη σχέση με τη μόδα δεν έχει και τα χρόνια του μότελινγκ ήταν πολύ λίγα και το 1821… Αλλά, εντάξει θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν».

Στη συνέχεια, ο Περικλής Κονδυλάτος, μίλησε για την κριτική επιτροπή του GNTM, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μου αρέσει πολύ αυτή η επιτροπή, απλά σου λέω, με ρωτάς για τη Μπέττυ, και σου λέω συγκεκριμένα ότι δεν έχει πολύ σχέση με τον χώρο μας. Αυτό. Επειδή έχει κάνει πάρα πολλά, και νυχτερινά μαγαζιά, και τηλεόραση, και μόντελινγκ και τραγούδι… Δεν είναι ένας άνθρωπος που θα πεις ότι έχει βγει από τον χώρο της μόδας… Κατάλαβες τι σου λέω;».

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Η Μπέττυ Μαγγίρα στο GNTM 7

Η Μπέττυ Μαγγίρα, στην προηγούμενη σεζόν του GNTM είχε πραγματοποιήσει μία guest εμφάνιση συνοδεύοντας του διαγωνιζόμενους στη φωτογράφισή τους, ενώ αργότερα πρόσθεσε και το δικό της σχόλιο στο τελικό αποτέλεσμα.

Φέτος, η ίδια, ανέλαβε χρέη κριτή και για πρώτη φορά βρίσκεται στο ανανεωμένο GNTM 7.

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