Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι καταγγέλλουν «απαράδεκτη παραβίαση της ιδιωτικότητας» των παιδιών τους.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ κατηγόρησαν «Ευρωπαίους paparazzi» για «ακραία απερισκεψία», μετά τον εντοπισμό δύο ανδρών έξω από το σχολείο όπου φοιτούν τα παιδιά του ζευγαριού.

Δύο άνδρες με σακίδια πλάτης εντοπίστηκαν να κινούνται γύρω από το σχολείο και αργότερα η αστυνομία διαπίστωσε ότι ο ένας ήταν φωτορεπόρτερ ευρωπαϊκού πρακτορείου, αναφέρει το BBC. Εκπρόσωπος του ζευγαριού έκανε λόγο για «απαράδεκτη παραβίαση της ιδιωτικότητας» του 7χρονου Άρτσι και της 5χρονης Λίλιμπετ.

Οι δύο άνδρες έγιναν αντιληπτοί τόσο από την ιδιωτική ασφάλεια όσο και από το προσωπικό του σχολείου, το πρωί της Δευτέρας. Διαπιστώθηκε ότι σταματούσαν σε διάφορα σημεία γύρω από το σχολείο και κοίταζαν προς τους χώρους του, προτού επιστρέψουν σε ένα βαν, το οποίο είχαν νοικιάσει.

Εκπρόσωπος πρίγκιπα Χάρι: Απαράδεκτη παραβίαση ιδιωτικότητας

«Η απόφαση φωτογράφων να συμπεριφερθούν με αυτό τον τρόπο κοντά σε σχολείο αποτελεί εξαιρετική απερισκεψία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

«Υπάρχει χαοτική διαφορά ανάμεσα στη θεμιτή δραστηριότητα των ΜΜΕ και στους φωτογράφους που περιφέρονται γύρω από ένα σχολείο, σταματούν και κοιτάζουν τους χώρους του και παρακολουθούν τα παιδιά ενώ εκείνα συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους», υπογράμμισε.

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Ό,τι φωτογραφίες κι ήθελαν να βγάλουν, «αυτή δεν ήταν μόνο μια απαράδεκτη παραβίαση της ιδιωτικότητας των παιδιών, αλλά μια ανεύθυνη συμπεριφορά κοντά σε σχολείο», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του ζευγαριού.

Η οικογένεια του πρίγκιπα Χάρι εγκαταστάθηκε στη Βρετανία τον προηγούμενο μήνα. Ο Άρτσι και η Λίλιμπετ άλλαξαν σχολείο μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς η αυξημένη κίνηση στη διαδρομή προκάλεσε ανησυχία στην ομάδα ασφάλειας της οικογένειας.

Το ζήτημα της ασφάλειας έχει αποτελέσει αντικείμενο μακράς διαμάχης- και δικαστικής- ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι και τη βρετανική κυβέρνηση. Μετά το λεγόμενο Megxit, η κυβέρνηση αποφάσισε να μην τους παρέχεται αυτόματα η αστυνομική προστασία που δικαιούνται τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Τώρα, που εγκαταστάθηκαν στη Βρετανία και δεν είναι απλά επισκέπτες στη χώρα, η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή επανεξετάζει το ζήτημα της παροχής αστυνομικής προστασίας στην οικογένεια του μικρότερου γιου του βασιλιά Καρόλου.