Ωστόσο η έρευνα για την υπόθεση τρομοκρατίας στη Βρετανία, δεν σταματά, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι πέντε ύποπτοι που συνελήφθησαν την Κυριακή ως ύποπτοι ότι ετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση στην αμερικανική βάση της RAF Fairford στη Βρετανία θα αφεθούν αργότερα τη Δευτέρα, ελεύθεροι με εγγύηση ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, Λόρενς Τέιλορ.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι σταματά η έρευνα.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μετά από εκτεταμένες καταθέσεις και ανακρίσεις, οι πέντε άνδρες που συνελήφθησαν θα αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση» είπε ο Τέιλορ στους δημοσιογράφους έξω από τα γραφεία της New Scotland Yard.

«Διευκρινίζω ωστόσο, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι σταματά η έρευνα. Υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά τις μετακινήσεις τους και την επαφή τους με άλλα άτομα. Παραμένουν απολύτως υπό διερεύνηση, καθώς εξετάζουμε πολλαπλές κατευθύνσεις της έρευνας» συμπλήρωσε.

{https://x.com/SkyNews/status/2104587518528094402}

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Ο Τέιλορ επιβεβαίωσε ακόμα και λεπτομέρειες του σοβαρού περιστατικού ανάμεσά τους και την είδηση ότι οι άνδρες ταξίδευαν με τρία διαφορετικά βαν, τα οποία ελέγχθηκαν εξονυχιστικά «με την υποστήριξη στρατιωτικών μέσων και ιατροδικαστών».

Πρόσθεσε πως στο σημείο βρίσκονται «σημαντικοί πόροι» και η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη όσο συνεχίζονται οι έρευνες. «Ωστόσο, θα το μειώσουμε αυτό αργότερα σήμερα και θα επιστρέψουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους», προσθέτει.

Ποιοι είναι οι πέντε ύποπτοι

Η αντιτρομοκρατική ανακοίνωσε πως οι ύποπτοι ήταν πέντε άνδρες ηλικίας γύρω στα 25, βρετανικής καταγωγής από το Λονδίνο. Συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι ετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση στην αεροπορική βάση.

Σε ανακοίνωσή της, η αντιτρομοκρατική ανέφερε ότι και οι πέντε κρατούνται υπό την κατηγορία της κατοχής εκρηκτικής ύλης και με την υποψία ότι ετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση. Ο 24χρονος είναι από το Κάμνντεν του Λονδίνου, ένας ακόμα ηλικίας 23 ετών, ένας 24 και ένας 25 από το Γουέστμιντερ και ένας 24χρονο απ΄το Γουίλσντεν του Λονδίνου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ύποπτοι που συνελήφθησαν στον χωριό Γουέλφορντ το πρωί της Κυριακής, παραμένουν υπό κράτηση υπό τον αντιτρομοκρατικό νόμο ενώ ο αρχές ερευνούν τα κίνητρά τους.

Η Βίκι Έβανς, ανώτατη αξιωματούχος της αντιτρομοκρατικής και αναπληρώτρια βοηθός του επιτρόπου της αστυνομίας, δήλωσε σε ανακοίνωσή της πως «Πρόκειται γα μία εξαιρετικά περίπλοκη και ευρείας κλίμακας επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν τοπική και εθνική αστυνομία, η τοπικές αρχές και η αντιτρομοκρατική. Όλοι οι φορείς συνεργάζονται για την εξέλιξη της έρευνας και στηρίζουν την κοινότητα. Ξέρω ότι αυτό αποτελεί μία εξαιρετικά ανατρεπτική κατάσταση για την καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας, αλλά θα ήθελα να ενημερώσω ότι οι ενέργειές μας έχουν σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων της εθνικής ασφάλειας και της ίδιας της ασφάλειας ων πολιτών» . Η Έβανς συνεχάρη τις αρχές και ευχαρίστησε όλους τους φορείς για τη συμβολή τους.

«Γνωρίζω πολύ καλά τις εικασίες που γίνονται για το κίνητρο πίσω από το περιστατικό και τις γεωπολιτικά ερωτήματα που εγείρονται. Ωστόσο, ζητώ αυτές τις ώρες, να δώσετε στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία τον χώρο ώστε να εργαστεί προσεκτικά και με διαύγεια».

Απάντηση του Ιράν

Νωρίτερα το Ιράν απέρριψε τις εικασίες ότι σχετίζεται με τις πέντε συλλήψεις στην αμερικανική αεροπορική βάση του Fairford στη Βρετανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιρανικής Πρεσβείας στο Λονδίνο.

«Η πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Λονδίνο απορρίπτει κατηγορηματικά και επικρίνει έντονα τις πρόσφατα αβάσιμες και κακεντρεχείς εικασίες που δημοσίευσαν ορισμένοι Βρετανοί πολίτες και Μέσα σε μια απόπειρα να συνδέσουν το Ιράν με τις πέντε συλλήψεις κοντά στη βάση της RAF Fairford.

»Η κυκλοφορία και διάδοση τέτοιων εσφαλμένων εικασιών, ειδικά στον απόηχο των εγκληματικών ενεργειών που έχουν διαπράξει οι ΗΠΑ και το ισραηλινό καθεστώς κατά των Ιρανών πολιτών, δεν εξυπηρετεί τίποτα περισσότερο παρά την πυροδότηση της προπαγάνδας υπέρ της ιρανοφοβίας στη Βρετανία.

»Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλες τις απαραίτητες νομικές κινήσεις, αν χρειαστεί, για να διασφαλίσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας και των πολιτών της σε απάντηση των παραπλανητικών και επιζήμιων αφηγημάτων των Μέσων».

{https://x.com/Iran_in_UK/status/2104547355978506316}





