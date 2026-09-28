Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 87,7 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 2,3% έναντι 85,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Βελτίωση της κερδοφορίας, παρά την οριακή αύξηση των πωλήσεων, κατέγραψε η ΕΛΑΣΤΡΟΝ στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 87,7 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 2,3% έναντι 85,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πολύ ισχυρότερη ήταν η επίδοση σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 95,5%, στα 9,4 εκατ. ευρώ από 4,8 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ανάλογη εικόνα παρουσίασαν τα αποτελέσματα προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 6,9 εκατ. ευρώ έναντι 0,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η ρευστότητα του ομίλου διαμορφώθηκε στα 55,7 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή θέση ανήλθε στα 92,5 εκατ. ευρώ.

Η δραστηριότητα του χαλυβουργικού τομέα κινήθηκε χωρίς ουσιαστικές μεταβολές σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο. Στην ελληνική αγορά ο όγκος πωλήσεων παρουσίασε μικρή αύξηση, με τη ζήτηση να υποστηρίζεται από τη συνεχιζόμενη ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα και την εκτέλεση έργων υποδομής. Στον αντίποδα, οι εξαγωγές υποχώρησαν, καθώς οι βασικοί κλάδοι απορρόφησης χαλυβουργικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά συνέχισαν να εμφανίζουν ασθενείς ρυθμούς ανάπτυξης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΕΛΑΣΤΡΟΝ κατάφερε να ενισχύσει τον κύκλο εργασιών της, αξιοποιώντας το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της και διατηρώντας την τιμολογιακή της πολιτική παρά την ένταση του ανταγωνισμού.

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Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους, το οποίο αυξήθηκε στο 16,2% από 11,7% ένα χρόνο νωρίτερα. Σύμφωνα με την εταιρεία, η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στην αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων, καθώς πραγματοποιήθηκαν αγορές σε χαμηλά επίπεδα τιμών, οι οποίες αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια κατά τον ανοδικό κύκλο της αγοράς.

Στην αύξηση των τιμών πώλησης συνέβαλε επίσης η σταδιακή ενσωμάτωση του αυξημένου κόστους αποθεμάτων που συνδέεται με την εφαρμογή του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) στις εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μείωση του δανεισμού και συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2026 και το 2027

Το περιθώριο EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκε, φθάνοντας στο 10,7% από 5,6% το πρώτο εξάμηνο του 2025. Στη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων συνέβαλαν ακόμη η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 21% και η ανάκαμψη των επιδόσεων του αγροτικού τομέα του ομίλου μέσω της εταιρείας Θερμοκήπια Θράκης.

Στα αποτελέσματα της περιόδου περιλαμβάνεται και έκτακτο όφελος ύψους 1,4 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου η θυγατρική Μεταλλικά Προϊόντα Βορείου Ελλάδος προχώρησε στην πώληση βιομηχανικού ακινήτου στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου έναντι 8,4 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, ο όμιλος συνέχισε να περιορίζει τον δανεισμό του. Ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε στα 18,7 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 18% σε σύγκριση με το τέλος του 2025 και κατά 53% έναντι του πρώτου εξαμήνου της περυσινής χρονιάς.

Η βελτίωση αποτυπώνεται και στον δείκτη ιδίων κεφαλαίων προς καθαρό δανεισμό, ο οποίος ενισχύθηκε στις 4,96 φορές, από 3,66 φορές στο τέλος του 2025 και 2,07 φορές στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ενισχύοντας την εικόνα ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Η θετική τάση, σύμφωνα με τη διοίκηση, συνεχίστηκε και κατά το τρίτο τρίμηνο, με τα αποτελέσματα του εννεαμήνου να αναμένονται βελτιωμένα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Για το τέταρτο τρίμηνο του 2026 αλλά και για το 2027, η διοίκηση διατηρεί συγκρατημένα αισιόδοξη στάση.

Στην εγχώρια αγορά, η ζήτηση για χαλυβουργικά προϊόντα εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε ικανοποιητικά επίπεδα, με στήριξη από την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα και τις επενδύσεις, ιδιαίτερα στους κλάδους των logistics και της βιομηχανίας.