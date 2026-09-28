Εκατοντάδες επισκέπτες γνώρισαν από κοντά τον κόσμο της μπύρας συμμετέχοντας σε γευσιγνωσίες και ξεναγήσεις στο ζυθοποιείο της Ριτσώνας, στο πλαίσιο της δράσης «Ανοιχτά Ζυθοποιεία»

Για μία ακόμη χρονιά, το ζυθοποιείο της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στη Ριτσώνα Ευβοίας υποδέχθηκε το κοινό στο πλαίσιο της δράσης «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εκατοντάδες επισκέπτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της εταιρείας και συμμετείχαν σε μια ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη στην τέχνη της ζυθοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι επισκέπτες περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ζυθοποιείου και γνώρισαν από κοντά τη διαδρομή της μπύρας, από την επιλογή των πρώτων υλών έως τη συσκευασία. Ταυτόχρονα, μέσα από τα sessions γευσιγνωσίας, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διαφορετικές κατηγορίες μπύρας και να ανακαλύψουν τα χαρακτηριστικά που τις κάνουν να ξεχωρίζουν. Στον εξωτερικό χώρο του ζυθοποιείου, τέλος, τα προϊόντα της εταιρείας, το BBQ station και οι μουσικές επιλογές των live DJ sets συνέθεταν μια ζωντανή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, δίνοντας ρυθμό σε μία συννεφιασμένη ημέρα και ολοκληρώνοντας την ξεχωριστή εμπειρία για τους επισκέπτες.

Η πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία», που υλοποιείται με επιτυχία από το 2018, συνεχίζει να φέρνει πιο κοντά τους Έλληνες ζυθοποιούς και το κοινό, αναδεικνύοντας όχι μόνο τη διαδικασία παραγωγής της μπύρας, αλλά και τους ανθρώπους, τις αξίες και την παράδοση που τη συνοδεύουν.

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Για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, η συμμετοχή στη δράση αποτελεί κάθε χρόνο μια σημαντική ευκαιρία ουσιαστικής σύνδεσης με τους καταναλωτές και τις τοπικές κοινωνίες. Μέσα από πρωτοβουλίες σαν αυτή, η εταιρεία συνεχίζει να μοιράζεται το πάθος της για τη ζυθοποιία, αναδεικνύοντας όσα κρύβονται πίσω από κάθε προϊόν της: την τεχνογνωσία, τη δημιουργικότητα και, πάνω απ’ όλα, τους ανθρώπους που κάνουν κάθε εμπειρία γύρω από τη μπύρα ξεχωριστή.