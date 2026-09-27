Έστελνε κάθε μήνα χρήματα για τους λογαριασμούς και τα ψώνια των γονιών της, όμως ανακάλυψε ότι ένα σημαντικό μέρος τους κατέληγε στον μεγαλύτερο αδερφό της.

Μια 24χρονη γυναίκα αποφάσισε να επανεξετάσει την οικονομική στήριξη που προσφέρει στους γονείς της, όταν ανακάλυψε ότι ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων που τους έστελνε κάθε μήνα δεν χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες του σπιτιού, αλλά κατέληγε στον μεγαλύτερο αδερφό της.

Η νεαρή γυναίκα, όπως αναφέρει το sg.style.yahoo.com, η οποία είναι σήμερα το μοναδικό μέλος της οικογένειας με σταθερή εργασία, είχε μετακομίσει από το πατρικό της πριν από μερικά χρόνια. Παρά το γεγονός ότι ζει πλέον μόνη της, συνέχισε να στηρίζει οικονομικά τους γονείς της, στέλνοντάς τους κάθε μήνα χρήματα για να καλύπτουν βασικές ανάγκες, όπως λογαριασμούς και ψώνια.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε σε διαδικτυακή συζήτηση, δεν επρόκειτο για ένα μικρό ποσό. Είχε εντάξει την οικονομική βοήθεια στον προσωπικό της προϋπολογισμό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στερούνταν πράγματα από τον εαυτό της προκειμένου να είναι βέβαιη ότι οι γονείς της δεν θα αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες.

Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που ανακάλυψε πού κατέληγαν τελικά μέρος των χρημάτων της.

Ο μεγαλύτερος αδερφός που «δεν μπορεί να τακτοποιήσει τη ζωή του»

Η 24χρονη έχει έναν μεγαλύτερο αδερφό, 27 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με την περιγραφή της, αντιμετωπίζει εδώ και καιρό προβλήματα με την οικονομική και επαγγελματική του σταθερότητα.

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Αλλάζει συχνά δουλειές, έχει παραιτηθεί απροειδοποίητα στο παρελθόν και, όπως αναφέρει η αδερφή του, ξοδεύει τα χρήματά του χωρίς ιδιαίτερο προγραμματισμό, με αποτέλεσμα να καταλήγει επανειλημμένα χωρίς χρήματα.

Η νεαρή γυναίκα πίστευε ότι τα χρήματα που έστελνε στους γονείς της χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες του νοικοκυριού. Ωστόσο, κάποια στιγμή ανακάλυψε τυχαία ότι ένα σημαντικό μέρος της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης είχε διαφορετικό προορισμό.

Οι γονείς της έδιναν χρήματα στον 27χρονο γιο τους, προκειμένου να τον στηρίξουν οικονομικά.

Και το σημαντικότερο, σύμφωνα με την ίδια, ήταν ότι δεν επρόκειτο για ένα μεμονωμένο περιστατικό ή για μια έκτακτη ανάγκη. Ήταν κάτι που συνέβαινε επανειλημμένα.

«Το χρειάζεται περισσότερο»

Όταν η 24χρονη ζήτησε εξηγήσεις από τους γονείς της, εκείνοι φέρεται να παραδέχθηκαν ότι χρησιμοποιούσαν μέρος των χρημάτων με αυτόν τον τρόπο.

Η εξήγησή τους ήταν ότι ο αδερφός της «το χρειάζεται περισσότερο» και ότι εκείνη θα έπρεπε να μπορεί να το κατανοήσει, καθώς «τα πάει καλύτερα».

Για την 24χρονη, όμως, αυτή η απάντηση ήταν ακόμη πιο απογοητευτική από την ίδια την αποκάλυψη.

Όπως εξήγησε, δεν θα την ενοχλούσε στον ίδιο βαθμό εάν επρόκειτο για μια πραγματικά έκτακτη περίσταση. Αυτό που την εξόργισε ήταν το γεγονός ότι τα χρήματά της χρησιμοποιούνταν συστηματικά για να καλύπτονται οι οικονομικές δυσκολίες του αδερφού της, χωρίς προηγουμένως να έχει ενημερωθεί ή να έχει δώσει τη συγκατάθεσή της.

«Εγώ είμαι αυτή που τους βοηθάω στην πραγματικότητα, και τώρα με κάνουν τον κακό», ανέφερε χαρακτηριστικά σε απάντησή της.

Η «οικογένεια βοηθά την οικογένεια»

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη συζήτηση μεταξύ των χρηστών που διάβασαν την ιστορία.

Αρκετοί στάθηκαν ιδιαίτερα στη φράση «η οικογένεια βοηθά την οικογένεια», επισημαίνοντας ότι η οικονομική αλληλεγγύη μεταξύ συγγενών έχει διαφορετική σημασία όταν κάποιος προσφέρει οικειοθελώς τη βοήθειά του και διαφορετική όταν τα χρήματά του χρησιμοποιούνται για έναν σκοπό που δεν γνωρίζει.

Ένας σχολιαστής υποστήριξε ότι, εφόσον οι γονείς συνεχίζουν να δίνουν τα χρήματα στον γιο τους, η 24χρονη θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το ποσό που τους στέλνει. Ως παράδειγμα ανέφερε ότι, εάν τους έδινε 400 δολάρια, θα μπορούσε προσωρινά να περιορίσει τη συνεισφορά της στα 100.

Η ίδια απάντησε ότι θα ακολουθήσει αυτή την προσέγγιση, ελπίζοντας ότι οι γονείς της θα καταλάβουν επιτέλους το μήνυμα.

Άλλοι σχολιαστές ήταν ακόμη πιο κατηγορηματικοί, υποστηρίζοντας ότι οι γονείς της ουσιαστικά χρησιμοποιούν τα χρήματά της για να συνεχίσουν να στηρίζουν έναν ενήλικο γιο που δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει οικονομική σταθερότητα.

«Δεν είσαι ΑΤΜ», ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά σχόλια.

Ποιος τελικά βοηθά ποιον;

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ένα ερώτημα που ξεπερνά τα χρήματα: τι σημαίνει πραγματικά η οικογενειακή υποστήριξη όταν η θυσία δεν μοιράζεται ισότιμα;

Η 24χρονη δεν αρνήθηκε να βοηθήσει τους γονείς της. Αντίθετα, για αρκετό διάστημα περιόριζε ακόμη και τις δικές της ανάγκες προκειμένου να τους στηρίζει. Αυτό που άλλαξε τη στάση της ήταν η αποκάλυψη ότι η οικονομική της συνεισφορά χρησιμοποιούνταν, χωρίς να το γνωρίζει, για έναν διαφορετικό σκοπό.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα περιγράφει, ο μεγαλύτερος αδερφός της δεν συμμετείχε αντίστοιχα στην οικονομική στήριξη των γονιών τους όταν είχε εισόδημα. Η ίδια αισθάνθηκε ότι η ευθύνη είχε σταδιακά μεταφερθεί πάνω της, επειδή ήταν το μόνο άτομο της οικογένειας με σταθερή δουλειά.

Για αρκετούς από τους σχολιαστές, λοιπόν, το ζήτημα δεν ήταν αν ένας γονιός μπορεί να βοηθήσει το παιδί του. Το ερώτημα ήταν αν μπορεί να το κάνει χρησιμοποιώντας τα χρήματα ενός άλλου παιδιού χωρίς να του το έχει πει.

Η απόφαση να βάλει όρια

Μετά την αποκάλυψη, η 24χρονη φαίνεται αποφασισμένη να περιορίσει την οικονομική βοήθεια που παρέχει στους γονείς της.

Η κίνησή της δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σταματά να ενδιαφέρεται για την οικογένειά της. Για την ίδια, όμως, η οικονομική στήριξη είχε εξαρχής έναν συγκεκριμένο σκοπό: να βοηθήσει τους γονείς της να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες.

Το να χρησιμοποιούνται τα χρήματα αυτά για να καλύπτονται επανειλημμένα οι οικονομικές δυσκολίες του μεγαλύτερου αδερφού της είναι, όπως φαίνεται, το σημείο στο οποίο αποφάσισε να θέσει ένα όριο.

Και όπως έγραψε ένας ακόμη σχολιαστής, εάν «η οικογένεια βοηθά την οικογένεια», τότε ίσως ήρθε η ώρα και ο 27χρονος αδερφός να αναλάβει ο ίδιος ένα μέρος της ευθύνης.