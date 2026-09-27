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Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00.

Το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ θα μοιράσει το Τζόκερ στη νέα κλήρωση, που πραγματοποιείται απόψε (27/9).

Πέρα από το μεγάλο χρηματικό έπαθλο της πρώτης κατηγορίας, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ. Επίσης, έξι δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: