Συνεργεία της Περιφέρειας και των δήμων εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας για την αποκατάσταση της πρόσβασης, ενώ η Πυροσβεστική επενέβη και σε περιπτώσεις άντλησης υδάτων από πλημμυρισμένους χώρους.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Εύβοια, με ισχυρές βροχοπτώσεις να μετατρέπουν δρόμους σε χειμάρρους, να προκαλούν κατολισθήσεις και να δημιουργούν προβλήματα στην πρόσβαση σε οικισμούς.

Ιδιαίτερα δύσκολες ήταν οι ώρες για περίπου 300 κατοίκους, μεταξύ των οποίων και 50 παιδιά, στην κοινότητα Μίστρου του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, καθώς η περιοχή έμεινε ουσιαστικά αποκλεισμένη για περισσότερες από τέσσερις ώρες. Ο μεγάλος όγκος νερού που κατέβηκε στην περιοχή κατέστησε αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων, διακόπτοντας την πρόσβαση από και προς την κοινότητα.

Η κατάσταση αποκαταστάθηκε μετά την παρέμβαση μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας, ενώ το σημείο όπου προκλήθηκε το πρόβλημα βρίσκεται κοντά σε έργα κατασκευής νέας γέφυρας. Η παλαιά γέφυρα είχε υποστεί σοβαρές ζημιές στις πλημμύρες του 2020 και κρίθηκε αναγκαία η αντικατάστασή της.

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Πλημμύρες και κατολισθήσεις

Στα Ψαχνά, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα, με νερά να εισέρχονται σε αυλές και υπόγειους χώρους κατοικιών. Ο σταθμός του Αστεροσκοπείου κατέγραψε περισσότερα από 100 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγες ώρες, ενώ σε νεότερη καταγραφή το ύψος της βροχής στην περιοχή έφτασε περίπου τα 120 χιλιοστά.

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Την ίδια ώρα, σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν στη θέση Δερβένι, στον δρόμο προς το Προκόπι, όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και μεγάλες ποσότητες από χώματα, πέτρες και φερτά υλικά κατέληξαν στο οδόστρωμα. Ο δρόμος παρέμεινε κλειστός και στα δύο ρεύματα για περίπου εννέα ώρες, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες απομάκρυνσης των υλικών και αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

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Απεγκλωβίστηκαν δύο τουρίστες

Στα Πολιτικά Ευβοίας, δύο Ισραηλινοί τουρίστες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο αυτοκίνητό τους, όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε μέσα σε λάσπες και φερτά υλικά.

Οι δύο επιβαίνοντες κάλεσαν το 112 και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να τους απομακρύνουν με ασφάλεια. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

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Προβλήματα και στη Σκιάθο

Ισχυρό μπουρίνι έπληξε παράλληλα τη Σκιάθο, όπου η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα στην κεντρική οδό Παπαδιαμάντη. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν αντικείμενα από καταστήματα, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί. Στο νησί καταγράφηκαν περισσότερα από 50 χιλιοστά βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ προβλέπονται κατά τόπους έντονα φαινόμενα και θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο.

Η κακοκαιρία δοκιμάζει για ακόμη μία φορά τις υποδομές του νησιού, με τις αρχές να δίνουν μάχη για την αποκατάσταση των δρόμων και την ασφαλή πρόσβαση στις περιοχές που επλήγησαν.

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Λέκκας: «Βελτιωνόμαστε», αλλά η κλιματική κρίση αυξάνει την τρωτότητα

Μιλώντας για την κατάσταση στην Εύβοια και την αντιπλημμυρική θωράκιση, ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας στάθηκε ιδιαίτερα στην περίπτωση των Ψαχνών. Όπως ανέφερε, μετά τις μεγάλες πλημμύρες του 2020 έγιναν σημαντικά έργα στην περιοχή, με αποτέλεσμα σήμερα οι επιπτώσεις να είναι σαφώς μικρότερες σε σχέση με εκείνη την περίοδο.

Ο ίδιος σημείωσε ότι υπάρχει βελτίωση τόσο στα συστήματα παρακολούθησης και έγκαιρης πρόγνωσης όσο και στις υποδομές, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα έργα δεν μπορούν να λύσουν άμεσα όλα τα προβλήματα απέναντι στα ολοένα πιο σύνθετα φυσικά φαινόμενα.

Ο κ. Λέκκας επισήμανε ότι η κλιματική κρίση συνδέεται με φαινόμενα που γίνονται ιδιαίτερα έντονα και πλήττουν περιοχές με αυξημένη ευπάθεια και τρωτότητα.

Κάθε περιοχή έχει διαφορετικό κίνδυνο

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι ίδιες παρεμβάσεις σε όλες τις περιοχές. Όπως εξήγησε, κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και απαιτεί διαφορετική παρακολούθηση και ανάλυση των φαινομένων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σύνθετη αλληλουχία φυσικών φαινομένων, επισημαίνοντας ότι πλέον δεν πρόκειται μόνο για μεμονωμένα περιστατικά πυρκαγιών ή πλημμυρών, αλλά μπορεί να υπάρξει διαδοχή και συνδυασμός πολλών φαινομένων.

«Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η επιστημονική κοινότητα προσπαθεί να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στους επιχειρησιακούς φορείς και στην Πολιτεία, αν και η πρόβλεψη της συμπεριφοράς της φύσης παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlq0zev5r3k1?integrationId=40599y14juihe6ly}