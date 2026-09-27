Αναλυτικά όσα επεσήμανε.

Να τοποθετηθεί άμεσα σχετικά με δημοσίευμα της Wall Street Journal ζητά από την κυβέρνηση ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΕΛ.Α.Σ., Χάρης Τζήμητρας, θέτοντας ερωτήματα για φερόμενες δηλώσεις της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τζήμητρας υποστηρίζει ότι έχουν περάσει 24 ώρες από τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο η Αμερικανίδα πρέσβης φέρεται να έκανε, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, σχόλια σχετικά με την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης και το ενδεχόμενο να μπορούσε να υπάρξει αντίστοιχη εξέλιξη και στην Ελλάδα.

Ο ίδιος επικρίνει την κυβέρνηση για το γεγονός ότι, όπως αναφέρει, δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει το περιστατικό.

«Η κυβέρνηση ακόμη σιωπά, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το περιστατικό», αναφέρει χαρακτηριστικά, ζητώντας από την κυβέρνηση να δώσει σαφείς απαντήσεις για το εάν πράγματι συνέβη το περιστατικό που περιγράφεται στο δημοσίευμα.

Αναλυτικά:

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«Έχουν περάσει 24 ώρες από το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα φέρεται να προέβη, ενώπιον μάλιστα του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Παπασταύρου, σε πρωτοφανή και απαράδεκτα σχόλια σχετικά με την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης και τη δυνατότητα κάτι τέτοιο να μπορεί να συμβεί και στην Ελλάδα.

Η κυβέρνηση ακόμη σιωπά, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το περιστατικό.

Καλούμε, λοιπόν, την κυβέρνηση Μητσοτάκη, να ξεκαθαρίσει άμεσα στον ελληνικό λαό εάν όντως συνέβη το εν λόγω περιστατικό, και εάν ναι, γιατί αυτό αποκρύπτεται από τον Μάρτιο, καθώς και εάν και πώς αντέδρασε.

Σε κάθε περίπτωση, το φερόμενο συμβάν αποδεικνύει για άλλη μία φορά γιατί η πολιτική του δεδομένου συμμάχου και της λευκής επιταγής βλάπτει την Ελλάδα. Γι’ αυτό χρειάζονται κόκκινες γραμμές στις σχέσεις μας και με τις ΗΠΑ, τις οποίες φυσικά φαίνεται να μην μπορεί, ή να μην θέλει να θέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη».