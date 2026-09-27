Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η ανήλικη φέρεται να φέρει κατάγματα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.

Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε ανήλικη που νωρίτερα σήμερα έπεσε από μπαλκόνι στην Κατερίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ανήλικη εντόπισε η μητέρα της και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Η ανήλικη φέρεται να φέρει κατάγματα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ενώ περαιτέρω στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση και την κατάθεση της ανήλικης.