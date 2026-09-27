Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή το δημοσίευμα της Wall Street Journal για φερόμενη παρέμβαση της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ασκεί το ΚΚΕ.

Σε σχόλιό του, το κόμμα υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια για όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα, συνδέοντας την υπόθεση με τον αμερικανικό σχεδιασμό για τον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο στα Βαλκάνια.

Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει «ένοχη σιωπή» τη στάση της κυβέρνησης και υποστηρίζει ότι, με δεδομένη την απουσία δημόσιας τοποθέτησης, επιβεβαιώνεται –κατά την εκτίμησή του– η παρέμβαση της Αμερικανίδας πρέσβειρας για την προώθηση των αμερικανικών σχεδιασμών στην περιοχή.

Αναλυτικά:

«Η ένοχη σιωπή της κυβέρνησης της ΝΔ, σχετικά με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, επιβεβαιώνει τουλάχιστον την παρέμβαση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Γκιλφόιλ, στην προώθηση με κάθε τρόπο του αμερικανικού σχεδιασμού για τον Κάθετο Διάδρομο στα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση είναι πολλαπλά υπόλογη, όταν σε λίγες ημέρες επίκειται η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρούμπιο, στην Ελλάδα για την παραπέρα προώθηση συνολικά των σχεδιασμών των ΗΠΑ στην περιοχή και την ανανέωση της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας - ΗΠΑ.

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Το ΚΚΕ, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα, από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε στον σχεδιασμό για τον Κάθετο Διάδρομο για το αμερικανικό LNG, ο οποίος ενισχύει παραπέρα την εμπλοκή στον ενεργειακό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και στη στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ που έχει μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο αμερικανοΝΑΤΟϊκό στρατόπεδο, με μοναδικό στόχο τη γεωστρατηγική αναβάθμιση του ελληνικού κεφαλαίου. Κι αυτό θα συνεχίσει να κάνει πρωτοστατώντας στην πάλη ενάντια στα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, με επόμενο σταθμό τις κινητοποιήσεις ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο και με αίτημα την ακύρωση της συμφωνίας».