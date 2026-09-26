Αγώνας δρόμου από την πυροσβεστική ώστε να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι αγνοούμενοι στην Πλάκα.

Νεκρή ανασύρθηκε μια γυναίκα από τον πρώτο όροφο κτιρίου που κατέρρευσε στην Πλάκα εξαιτίας έκρηξης που σημειώθηκε μετά από έκρηξη επί της οδού Λυσικράτους

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπόλοιπων 5 αγνοουμένων.

Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν υλικά του κτιρίου που κατέρρευσε.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Οι τουρίστες που έμεναν στο κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι Αμερικανοί και πρόκειται για δύο άνδρες και δύο γυναίκες. Λίγο μετά τις 18:00 έγινε γνωστό πως η Πυροσβεστική εντόπισε μία τσάντα στα συντρίμμια. Αυτή φέρεται να είναι μίας εκ των δύο Αμερικανίδων τουριστριών οι οποίες αγνοούνται και περιείχε προσωπικά αντικείμενα και ταξιδιωτικά έγγραφα μίας 36χρονης.

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Οι αρχές έχουν προσπαθήσει επανειλημμένα να επικοινωνήσουν τόσο με τους τουρίστες όσο και με το ηλικιωμένο ζευγάρι, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Μάλιστα κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι είδαν το ζευγάρι των ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους το πρωί της Παρασκευής, πριν από την έκρηξη. Επίσης, συγγενείς τους είπαν στις αρχές ότι είναι απίθανο να είχαν φύγει από το σπίτι. Σε ό,τι αφορά στους τέσσερις Αμερικανούς, δεν επιβιβάστηκαν στην πτήση με την οποία είχαν προγραμματίσει να φύγουν από την Αθήνα, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση.

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Έρευνες με θερμικές κάμερες, εκπαιδευμένους σκύλους και προβολείς

Μετά την ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα, συνεργεία έσπευσαν στο σημείο και διέκοψαν την παροχή φυσικού αερίου, ενώ αμέσως ξεκίνησαν οι αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Το κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

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Μαρτυρίες για οσμή αερίου πριν από την έκρηξη

Το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι αρχές για την έκρηξη στην Πλάκα είναι να προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Mega, υπήρχε οσμή αερίου πριν από την έκρηξη και μέσα σε δευτερόλεπτα όσοι βρίσκονταν εκεί άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο της έκρηξης και μετά είδαν το κτίριο να γκρεμίζεται.

Εκτιμάται ότι πιθανόν να υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης αερίου το διαμέρισμα εκείνου του ορόφου ήταν το μοναδικό με νόμιμη εγκατάσταση φυσικού αερίου, που είχε συνδεθεί με την κουζίνα και το τζάκι.

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Η στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα

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Δούκας: Αγωνία για τις βροχές, δύσκολες ώρες

Ο Χάρης Δούκας δήλωσε ότι θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα η προσπάθεια για τον εντοπισμό των αγνοούμενων στα συντρίμμια. «Δεν υπάρχει νεότερο για τους έξι αγνοούμενους. Είναι δύσκολες οι ώρες, σταματάμε όποτε χρειάζεται αφωνία για να δούμε αν υπάρξει κάποιος ήχος, που σημαίνει ότι κάτι θετικό μπορεί να γίνει», περιέγραψε ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Είναι ώρες αγωνίας, έχουμε άγχος γιατί αύριο θα έχει βροχές, για αυτό φέραμε ειδικά συνεργεία, φώτα, θα είναι εδώ όλο το βράδυ. Είναι μεγάλη η αγωνία, ελπίζουμε», συμπλήρωσε.

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«Σε πολύ κακή κατάσταση τα δύο διπλανά κτίρια»

Η έκρηξη στην Πλάκα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές τόσο σε παρακείμενα κτίρια, όσο και σε οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο. Ο Χάρης Δούκας δήλωσε ότι θα εξεταστεί εάν θα απαιτηθεί η κατεδάφιση των δύο κτιρίων δίπλα σε εκείνο που γκρεμίστηκε εξαιτίας της έκρηξης.

«Είναι τρομακτική, πρωτοφανής η έκρηξη, πάρα πολύ ισχυρή», δήλωσε, σημειώνοντας ότι προκάλεσε έκπληξη ακόμα και σε ειδικούς σε τέτοιες καταστροφές. «Μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη, πολύ μεγάλη διαρροή», συμπλήρωσε.

«Είναι σε πολύ κακή κατάσταση τα δύο διπλανά κτίρια, έχουν ξεκινήσει έρευνες για να δούμε εάν πρέπει να κατεδαφιστούν, έχουν ήδη εκκενωθεί», δήλωσε. Στην απέναντι πλευρά του δρόμου «είναι επίσης δύσκολη η κατάσταση με 2-3 κτίρια», πρόσθεσε.

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Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης

Αν και προτεραιότητα έχει η επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοούμενων, ήδη έχει ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, με βασικό σενάριο τη διαρροή αερίου.

Όταν έφτασε στην Πλάκα, μετά την έκρηξη, το κλιμάκιο της εταιρείας φυσικού αερίου, φαίνεται ότι διαπίστωσε πως υπήρχε συνεχής ροή και όχι διακοπή, κάτι που θα συνέβαινε σε περίπτωση που είχε συμβεί κάτι στην εγκατάσταση στο κτίριο. Από την άλλη μπορεί να εξαιρεθεί η πιθανότητα να υπήρχε κάποια άλλη εγκατάσταση αερίου στο κτίριο, για παράδειγμα προπανίου.

Ωστόσο, από την Πυροσβεστική δεν μπορούν να εξαιρέσουν την περίπτωση του φυσικού αερίου, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, υπενθυμίζοντας δύο περιπτώσεις. Στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», σε άλλο σημείο είχε εμφανιστεί η διαρροή και σε άλλο σημειώθηκε η έκρηξη, από τη συγκέντρωση αερίου και ένα τυχαίο σπινθηρισμό.

Η δεύτερη περίπτωση είναι η έκρηξη που σημειώθηκε τον Ιανουάριο 2022 στις αρχές της λεωφόρου Συγγρού, από διαρροή φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο πέρασε από την πολυκατοικία όπου υπήρξε η διαρροή, σε παρακείμενη- χωρίς εγκατάσταση- και από τυχαίο σπινθηρισμό σημειώθηκε η έκρηξη.

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Φωτ.: EUROKINISSI/ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ