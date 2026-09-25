Συνεχίζονται με αδιάκοπο ρυθμό οι επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που μαίνεται από νωρίς το πρωί – Σε κρίσιμη φάση η επιχείρηση.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε στο οχηματαγωγό πλοίο BLUE CARRIER 2 βόρεια της Μυκόνου. Από την πρώτη στιγμή που οι φλόγες «έζωσαν» το οχηματαγωγό, στις πυροσβεστικές και λιμενικές Αρχές σήμανε συναγερμός, με τις αρμόδιες δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την κατάσβεση της φωτιάς και την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβαινόντων.

{https://www.youtube.com/shorts/WuwxDrpz8WA}

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε συντονιστική επιχειρησιακή τηλεδιάσκεψη, την οποία συγκάλεσε ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής, καθώς και εκπροσώπων της πλοιοκτήτριας εταιρείας και της εταιρείας που έχει αναλάβει τις εργασίες salvage. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης, η διαχείριση του πλοίου και τα μέτρα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlo81ghh9ow9?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlock73viqoh?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη μάχη της κατάσβεσης το «Αιγαίον Πέλαγος»

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση του περιστατικού, ενώ από νωρίς το απόγευμα στην επιχείρηση συμμετέχει και το πυροσβεστικό πλοίο «Αιγαίον Πέλαγος», με δυνατότητα ρίψης έως και 2.500 κυβικών μέτρων νερού. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο ενόσω η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται στο εσωτερικό των καταστρωμάτων του πλοίου, με τις δυνάμεις να προετοιμάζονται για συντονισμένη επέμβαση με στόχο τον έλεγχό της και την ασφαλή σταθεροποίηση του φορτηγού-οχηματαγωγού.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της MEGATUGS, πρώτο ζητούμενο είναι ο περιορισμός της φωτιάς. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν ρίψεις νερού και ελεγχόμενη ψύξη των ελασμάτων στα πλευρικά τμήματα του πλοίου, ώστε να μειωθούν οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό των χώρων όπου μαίνεται η πυρκαγιά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlock73viqoh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το «Αιγαίον Πέλαγος» διαθέτει δυνατότητα ρίψης περίπου 2.500 κυβικών μέτρων νερού την ώρα, ενώ σε αυτό επιβαίνουν 12 μέλη πληρώματος. Στην περιοχή αναμένεται να φθάσει εξειδικευμένη ομάδα ναυαγιαίρεσης 10 ατόμων, η οποία θα παραμείνει στο πεδίο και, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και η φωτιά έχει τεθεί υπό επαρκή έλεγχο, θα επιχειρήσει να επιβιβαστεί στο BLUE CARRIER 2.

Ιδιαίτερη σημασία έχει στο μεταξύ η διατήρηση του πλοίου σε ασφαλή απόσταση από τις ακτές, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος προσάραξης. Η επιχείρηση εξελίσσεται με παράλληλη μέριμνα για την αποτροπή ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης και την ασφαλή διαχείριση του πλοίου μετά την κατάσβεση. Στην ευρύτερη επιχείρηση συμμετέχουν πλωτά του Λιμενικού, πυροσβεστικά σκάφη, ρυμουλκά και άλλα παραπλέοντα μέσα. Σημειώνεται ότι το «Αιγαίον Πέλαγος» διαθέτει σημαντική εμπειρία σε ιδιαίτερα δύσκολες επιχειρήσεις ναυαγιαίρεσης. Είχε συμμετάσχει στη διάσωση του δεξαμενόπλοιου SOUNION στην Ερυθρά Θάλασσα, σε μια από τις πλέον απαιτητικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών, για την οποία ο πλοίαρχος και το πλήρωμά του είχαν τιμηθεί από τον IMO.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlob3c8l2dpd?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02FKQGmvnjBs1wnJGTYPK4Y2e7bbs27s7T2wvCMiaaoEruhQ26dBXLvUVBx2SPZRjdl&id=100089450995446}

Πώς ξέσπασε η φωτιά εν πλω – Στην Τήνο μεταφέρθηκαν οι 29 επιβάτες που εκκένωσαν

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε ένα από τα γκαράζ του BLUE CARRIER 2, ενώ το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του. Είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά, είχε προσεγγίσει τη Σύρο και στη συνέχεια είχε αποπλεύσει με προορισμό το Βαθύ Σάμου, την Κω και τη Ρόδο. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, ενώ στα γκαράζ του μεταφέρονταν 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ. οχήματα. Οι επιβαίνοντες συγκεντρώθηκαν αρχικά σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση. Επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου και μεταφέρθηκαν από πλωτά του λιμενικού με ασφάλεια στην Τήνο. Σύμφωνα με την εταιρεία, όλοι ήταν καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από κάποιο όχημα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για την ακριβή αιτία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dloamrphciq1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το BLUE CARRIER 2 βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4,5 ναυτικών μιλίων βόρεια της Μυκόνου και 7,5 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Τήνου. Στο σημείο βρίσκονται δύο πλωτά του Λιμενικού, δύο ρυμουλκά και ένα σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, κατευθύνονται προς την περιοχή δύο αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού και ένα ναυαγοσωστικό πλοίο με ειδικό εξοπλισμό. Την ίδια ώρα, έχει τεθεί σε ετοιμότητα ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός όλων των όμορων Λιμεναρχείων και των φορέων διαχείρισης λιμένων, σύμφωνα με τα τοπικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, καθώς η επιχείρηση πλέον επικεντρώνεται τόσο στην κατάσβεση όσο και στην πρόληψη ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης. Το BLUE CARRIER 2 είναι Ro-Ro Cargo Ship ελληνικής σημαίας, κατασκευής 1997, μήκους περίπου 162,5 μέτρων και ολικής χωρητικότητας 23.986.

Συνεχής εικόνα από αεροσκάφος επιτήρησης

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του περιστατικού, το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από αεροσκάφος επιτήρησης και καταγραφής δεδομένων ISR τύπου Diamond 62 MPP. Η εναέρια επιτήρηση παρείχε στις αρμόδιες υπηρεσίες συνεχή επιχειρησιακή εικόνα της κατάστασης, διευκολύνοντας την παρακολούθηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς και τον συντονισμό των δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Μετά το πέρας της κατάσβεσης θα δοθεί βάρος στο να εξεταστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στο οχηματαγωγό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dloegspbkim9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανακοίνωση της Attica Ferries

Η Attica Ferries ενημερώνει ότι σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, και ώρα 08.57 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Φ/Γ–Ο/Γ πλοίο BLUE CARRIER 2, ενώ βρισκόταν εν πλω στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, εκτελώντας το προγραμματισμένο του δρομολόγιο. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές. Πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση του πλοίου με ίδια μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαινόντων. Στο πλοίο επέβαιναν 1 επιβάτης οδηγός φορτηγού και 28 μέλη πληρώματος και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για το περιστατικό. Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης της Attica Ferries, η εταιρεία ενημερώνει ότι, μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβαινόντων του Φ/Γ–Ο/Γ πλοίου BLUE CARRIER 2, έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Αρχές.