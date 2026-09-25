Η Λένα Ζαννιδάκη ήταν 96 ετών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε τον θάνατο της συναδέλφου Ελένης (Λένας) Ζαννιδάκη, η οποία απεβίωσε την Τετάρτη, πλήρης ημερών.

Η Λένα Ζαννιδάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1930. Έπειτα από την ολοκλήρωση των σπουδών της στο Γ’ Λύκειο Θηλέων Αθηνών, παρακολούθησε μαθήματα δημοσιογραφίας σε Γαλλία και Αγγλία. Με την επάνοδό της στην Ελλάδα, ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της πορεία στο ελεύθερο ρεπορτάζ της εφημ. «ΤΟ ΒΗΜΑ» το 1965 και το 1975 μεταπήδησε στην εφημ. «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ».

Η σταδιοδρομία της στον έντυπο Τύπο υπήρξε μακρά και πολυδιάστατη, με μόνιμες, καθημερινές στήλες κυρίως κοσμικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου, στις εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ», «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» και «ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ»...