Η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου συνδέεται παραδοσιακά με την εποχή της συγκομιδής και είναι γνωστή ως «Πανσέληνος της Συγκομιδής».

Στην κορύφωσή της θα φτάσει η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου το βράδυ του Σαββάτου (26/09), προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό.

Η Σελήνη θα φτάση στην ακριβή φάση της Πανσελήνου στις 19:49 ώρα Ελλάδας, με το φαινόμενο να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό λίγο μετά την ανατολή της, όταν θα βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα.

Ωστόσο, η διαφορά στην εικόνα της Σελήνης από τη μία ημέρα στην άλλη δεν θα είναι εύκολα αντιληπτή με γυμνό μάτι. Έτσι, η Πανσέληνος θα φαίνεται ολόγιομη τόσο το βράδυ της Παρασκευής (25/09), όσο και του Σαββάτου (26/09).

Στην Αθήνα, η Σελήνη αναμένεται να ανατείλει το Σάββατο περίπου στις 18:58, λίγο πριν από την ακριβή κορύφωση του φαινομένου. Αυτό σημαίνει ότι όσοι θέλουν να την παρατηρήσουν μπορούν να στρέψουν το βλέμμα τους προς τον ανατολικό ορίζοντα από νωρίς το βράδυ.

Η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου συνδέεται παραδοσιακά με την εποχή της συγκομιδής και είναι γνωστή ως «Πανσέληνος της Συγκομιδής» , καθώς πρόκειται για την Πανσέληνο που βρίσκεται χρονικά πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία.

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Για την παρατήρησή της δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός. Ένα σημείο με όσο το δυνατόν λιγότερη φωτορύπανση και καθαρό ορίζοντα προς την ανατολή αρκεί για να απολαύσει κανείς το φαινόμενο.