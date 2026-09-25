Στην πέμπτη του διοργάνωση στην Τήλο, το πρόγραμμα διερευνά νέες περιβαλλοντικές λύσεις μέσα από το πρίσμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της πολιτιστικής ταυτότητας.

Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου, το Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Έρευνας και Φιλοξενίας στην Τήλο (Tilos Artist Residency), επιστρέφει στο ελληνικό νησί για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, προσφέροντας, μεταξύ άλλων, δύο συμμετοχικά εργαστήρια και σχολικά εργαστήρια όπου οι κάτοικοι μπορούν να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες γύρω από τοπική χειροτεχνία, τις παραδόσεις, τα υλικά, την ιστορία και την καθημερινή ζωή, με στόχο τη δημιουργία περιβαλλοντικών λύσεων μέσα από το πρίσμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας.



Το καινοτόμο πρόγραμμα καλλιτεχνικής έρευνας και φιλοξενίας για το περιβάλλον, το design και τη βιωσιμότητα – στο πλαίσιο του προγράμματος του British Council Circular Cultures I Making Matters σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI) – επιστρέφει από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου 2026 προσκαλώντας τους κατοίκους της Τήλου να συμμετάσχουν σε δύο διαδραστικά εργαστήρια, με τίτλο Living Room Sessions, που θα πραγματοποιηθούν στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου, στο Artist Studio του Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI). Στην πέμπτη του διοργάνωση στην Τήλο, το πρόγραμμα διερευνά νέες περιβαλλοντικές λύσεις μέσα από το πρίσμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της πολιτιστικής ταυτότητας, με τη συμμετοχή δύο μελών της βρετανικής κολεκτίβας Black Females in Architecture (BFA).

Τα εργαστήρια θα δώσουν την ευκαιρία συμμετοχής σε συζητήσεις και ανταλλαγής πρακτικών και ιστοριών που έχουν μεταφερθεί στο σήμερα από γενιά σε γενιά γυναικών - από τις μητέρες και τις γιαγιάδες και άλλες σημαντικές γυναικείες μορφές - εμπειρίες που έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού. Το πρόγραμμα εστιάζει ιδιαίτερα στις γνώσεις και τις εμπειρίες των μελών της τοπικής κοινότητας γύρω από τη χειροτεχνία, τις γαστρονομικές παραδόσεις, τα υλικά, την ιστορία και την καθημερινή ζωή της Τήλου. Οι μαρτυρίες και οι γνώσεις αυτές θα αποτελέσουν πολύτιμο υλικό για τη δημιουργία του ζωντανού αρχείου και των καλλιτεχνικών έργων που θα προκύψουν στο πλαίσιο της Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας στην Τήλο.

Τα Living Room Sessions θα αξιοποιήσουν μια άτυπη, συμμετοχική μεθοδολογία, με στόχο να συνδέσουν τους συμμετέχοντες για να μοιραστούν μνήμες και εμπειρίες. Δεν απαιτείται προηγούμενη καλλιτεχνική εμπειρία, ωστόσο, οι συμμετέχοντες ενδέχεται να προσκληθούν να συμμετάσχουν σε απλές δραστηριότητες γραφής ή χειροτεχνίας, με τη χρήση υφασμάτων, χαρτιού και άλλων υλικών.

Παράλληλα με τα εργαστήρια, οι καλλιτέχνιδες της Black Females in Architecture (BFA) θα συνεργαστούν με τοπικούς φορείς, κατοίκους, σχολεία και συλλόγους, για να γνωρίσουν καλύτερα τις απόψεις των ανθρώπων, την ιστορία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το νησί. Στο πλαίσιο της έρευνάς τους, οι καλλιτέχνιδες θα δημιουργήσουν ένα συλλογικό έργο τέχνης βασισμένο στην κοινότητα, το οποίο θα παραμείνει στο νησί ως αποτέλεσμα της έρευνάς τους.

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«Η δουλειά των BFA εστιάζει στην ενδυνάμωση των γυναικών και στην ανάδειξη φωνών που συχνά δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στον χώρο της αρχιτεκτονικής και του κυκλικού σχεδιασμού στο δημόσιο χώρο. Η προσέγγιση των BFA δεν περιορίζεται στην αρχιτεκτονική ως φυσικό χώρο, αλλά εξετάζει το πώς οι άνθρωποι, οι κοινότητες και οι ιστορίες τους διαμορφώνουν και διαμορφώνονται από τον τόπο. Αυτό δημιουργεί μια πολύ ενδιαφέρουσα σύνδεση με την Τήλο, όπου η μικρή κλίμακα και η απομόνωση του νησιού μπορούν να λειτουργήσουν όχι ως περιορισμός, αλλά ως ευκαιρία για πιο ουσιαστική και άμεση επαφή με την τοπική κοινότητα» εξηγεί η Μαρία Παπαϊωάννου, Επικεφαλής Τμήματος Τεχνών, στο British Council της Ελλάδας.