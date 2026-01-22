Το αίτημα για την κήρυξη έκτακτης ανάγκης υπέβαλε η δήμαρχος του νησιού, Μαρία Καμμά.

Ο Δήμος Τήλου κηρύχθηκε σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, λόγω των σοβαρών ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 21 Ιανουαρίου 2026.

Η απόφαση αφορά την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους, που προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και διαβρώσεις σε διάφορα σημεία του νησιού.

Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για τρεις μήνες, έως τις 21 Απριλίου 2026, με σκοπό την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών, την ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και τη διευκόλυνση λήψης μέτρων στήριξης για την τοπική κοινωνία.

Δείτε την ανακοίνωση

{https://www.facebook.com/tilosPR/posts/pfbid03JcWvaV4VMZr76AVFoXGadb2dpxBS6hCFUPgy17SagSDuqcyiNZC4ATCe892fyAgl}

Πηγή Φωτογραφιών: Γραφείο Τύπου Δήμου Τήλου