Στα Δωδεκάνησα πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές που αγγίζουν και τα 11 μποφόρ.

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Ρόδος. Η κακοκαιρία που πλήττει το νησί έχει προκαλέσει εκτεταμμένες ζημιές, με τα δρομολόγια αεροπλάνων και πλοίων από και προς το νησί να μην εκτελλούνται.

Η Πυροσβστική Υπηρεσία της Ρόδου έχει δεχθεί πάνω από 30 κλήσεις για πτώσεις δέντρων, ενώ με απόφαση του δημάρχου τα σχολεία όλων τον βαθμίδων είναι κλειστά σε Ρόδο, Σύμη και Μεγίστη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfv7k46cltc1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο λιμάνι της Κολώνας, πέντε αλλιευτικά σκάφη βυθίστηκαν και υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από την μανία των ανέμων, χωρίς να αναφέρεται κάποιος τραυματισμός.

Από τους ανέμους δεν γλίτωσαν ούτε τα μεγάλα επιβατηκά πλοία. Στο λιμάνι της Ρόδου, οι θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν ένα ferryboat το οποίο δεν ήταν καλά δεμμένο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ρυμουλκό ώστε να σταθεροποιηθεί και να αποφευχθούν τα χειρότερα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/reel/1604510350571679}

Παράλληλα, υπάρχουν συχνές διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές του νησιού προκαλώντας προβλήματα στους πολίτες. Κλειστό παρέμεινε τμήμα της οδού Παπαλουκά λόγω πτώσης δέντρου και τμήματος τοιχίου, ενώ στην περιοχή Αφάντου η κυκλοφορία στην παραλιακή οδό διεκόπει εξαιτίας συσσώρευσης φερτών υλικών.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τη συνδρομή εθελοντών, προκειμένου να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Πηγή φωτογραφιών: Rodiaki.gr