Οι θυελλώδεις ανέμοι πλήττουν ανελέητα και τα Δωδεκάνησα.

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από το λιμάνι της Ρόδου, στο οποίο φαίνεται ένα πλοίο τύπου ferryboat να έχει αφεθεί πλήρως στη μανία του ανέμου.

Όπως διακρίνεται στις φωτογραφίες, οι κάβοι του πλοίου δεν μπορούν να το κρατήσουν σταθερό στη προβλήτα, με αποτέλεσμα εκείνο να ταλαντεύεται επικίνδυνα. Για να σταθεροποιηθεί χρειάστηκε η βοήθεια ρυμουλκού, το οποίο βρέθηκε στο σημείο για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πλέουν στο νότιο Αιγαίο και τα Δωδεκάννησα αγγίζουν μέχρι και τα 10 μποφόρ. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σταδιακά από το βράδυ της Πέμπτης 22/1.