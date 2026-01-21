Αναλυτικά η πορεία της κακοκαιρίας. Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Θα επιμείνουν οι βροχές και την Πέμπτη, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα παραμείνουν και τα ξημερώματα. Ειδικότερα, αυτά θα χτυπήσουν τα ανατολικά νησιωτικά της χώρας, αλλά και στα ΝΔ τμήματα της Πελοποννήσου.

Το πρωί της Πέμπτης ο καιρός θα είναι άστατος με διάσπαρτες βροχές σε Κυκλάδες και δυτική Ελλάδα, αλλά μετά το μεσημέρι θα έχουμε κάποιες νέες βροχές (μικρής έντασης) στην Αττική.

Μπόρες θα έχουμε στην Αττική και το βράδυ της Πέμπτης.

Την Παρασκευή θα έχουμε βροχές στη νότια νησιωτική χώρα και το Σάββατο ο καιρός βελτιώνεται.

Την Κυριακή ο καιρός χαλάει εκ νέου στα δυτικά και σταδιακά στη βόρεια Ελλάδα και το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Τη Δευτέρα μπόρες θα έχουμε ξανά στην Αττική, αλλά και στα ανατολικά νησιωτικά και τη δυτική Ελλάδα.

Πάντως από 27/1 έως και 31/1 θα έχουμε πολλές και δυνατές βροχές.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=oIgei1_Xx8A}