Ο Μάκης Δελαπόρτας μίλησε για τη σχέση του Δημήτρη Παπαμιχαήλ με το γιο του, Γιάννη. Η αποκάλυψη για το πώς ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη ως μητέρα.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου, ο Μάκης Δελαπόρτα, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Ο γνωστός ηθοποιός – συγγραφέας, με αφορμή τη συζήτηση στάθηκε ιδιαίτερα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και το γιο τους Γιάννη.

Όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος γνώριζε πως ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ είχε σκοπό να αποκληρώσει το Γιάννη, μία απόφαση που ήθελε να αλλάξει, ωστόσο τον πρόλαβε το τέλος της ζωής του.

Συγκεκριμένα εξήγησε: «Ο Δημήτρης φέρθηκε σκληρά στον Γιάννη. Μου είχε πει ότι θα τον αποκληρώσει αλλά δεν το έγραψα στη βιογραφία μου. Είχα μιλήσει με τον δικηγόρο, ήθελε να το αλλάξει στο τέλος. Ήταν πολύ απότομο που έφυγε ο Δημήτρης από τη ζωή και δεν πρόλαβε να αλλάξει αυτή τη διαθήκη. Είχε πει θέλω να το αλλάξω. Το έκανε σε μια στιγμή που είχε θυμώσει. Έγινε ότι έγινε… Και ο Δημήτρης αγαπούσε πολύ τον Γιάννη. Έχω δει τον Δημήτρη να κλαίει…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy6b6wdas4x?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy63qy7xtwx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Μάκης Δελαπόρτας, δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι διατηρεί μέχρι και σήμερα σχέσεις με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ. Όπως μάλιστα εξήγησε, ο αείμνηστος ηθοποιός όσο βρισκόταν στο νοσοκομείο αγωνιούσε να δει τον γιο του: «Έβλεπα τον Δημήτρη που περίμενε με αγωνία στο νοσοκομείο τον Γιάννη να τον δει. Αυτά ο κόσμος ο πολύς δεν τα ξέρει. Τον περίμενε… Τα έχω πει στον Γιάννη. Ήταν μια απόφαση στιγμής σε κάποια φάση που είχε εκνευριστεί με κάποιες λάθος κινήσεις του Γιάννη. Το είχε μετανιώσει, ήθελε να το αλλάξει και δεν πρόλαβε γιατί έφυγε ξαφνικά. Πάντα ήθελε να είναι στην «τρίχα» όταν θα πήγαινε ο Γιάννης να τον δει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy6gpbks9e9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε ό,τι αφορά την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τη σχέση της με το γιο της, ο Μάκης Δελαπόρτας εξήγησε ότι η «εθνική σταρ» προσπάθησε να μεγαλώσει το γιο της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο:

«Ο Γιάννης είναι ένα πληγωμένο παιδί. Έχει βγει από μια σχέση δύο ανθρώπων που αγαπήθηκαν πάρα πολύ από το κοινό. Απίστευτα εκτεθειμένος από μωρό. Αυτό και μόνο κουβαλάει ένα βάρος… Από την άλλη επειδή έχω ζήσει Αλίκη, Δημήτρη και Γιάννη και προσπάθησα να κρατήσω τις ισορροπίες, αυτό που μπορώ να πω ότι η Αλίκη ήταν μια πάρα πολύ καλή μητέρα ήθελε το παιδί της να έχει τα πάντα…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy67cth6zw9?integrationId=40599y14juihe6ly}