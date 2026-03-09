Οι αναρτήσεις της Ελένης Μενεγάκη από το ταξίδι της στην Ιρλανδία.

Ταξίδι στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ιρλανδία, βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες η Ελένη Μενεγάκη.

Η γνωστή παρουσιάστρια, μπορεί να έχει αποσυρθεί από τα τελευταία χρόνια από τα φώτα της μικρής οθόνης, ωστόσο διατηρεί «επικοινωνία» με το κοινό της μέσω των αναρτήσεών της στα social media.

Έτσι, για μία ακόμη φορά, η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους και αυτή τη φορά από το ταξίδι της στο εξωτερικό.

Το απόγευμα της Κυριακής 8 Μαρτίου, δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες όπου απεικονίζεται η ίδια χαμογελαστή να ποζάρει μπροστά από τα αξιοθέατα της πόλης.

«Ιρλανδική απόδραση», έγραψε στην πρώτη της δημοσίευση.

{https://www.instagram.com/p/DVl63vaDW0q/?hl=el&img_index=1}

Αντίστοιχα, το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Μαρτίου, ανήρτησε μερικές ακόμη φωτογραφίες της μπροστά από τα τοπία της Ιρλανδίας, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ταξίδι στην Ιρλανδία».

{https://www.instagram.com/p/DVqK5I2jDbW/?hl=el&img_index=1}