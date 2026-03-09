Η αποκάλυψη του τραγουδιστή για τον χωρισμό του.

Στον χωρισμό του, με την επί 19 χρόνια συζυγό του, αναφέρθηκε ο Τριαντάφυλλος στην εκπομπή «Super Katerina, αποκαλύπτοντας μάλιστα οτι το ζευγάρι δεν είναι μαζί εδώ και τρία χρόνια.

«Τελείωσε αυτό. Ήμασταν 19 χρόνια μαζί, έχουμε φοβερή σχέση με τη Δήμητρα, φοβερό παιδί, απίστευτο παιδί, απ’ τα καλύτερα. Την αγαπάω, μ’ αγαπάει, είμαστε με το παιδάκι μας, είμαστε ωραία. Εδώ και τρία χρόνια είναι αυτό (ο χωρισμός μας). Δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα; Άντε έκανα τη δήλωση και τέλειωσε. Και τι έγινε; Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή; Θα το λέμε συνέχεια τώρα επί βδομάδες; Αυτό δεν το ξέρεις ποτέ πώς και τι, δεν το ξέρεις. Παρόλα αυτά, είμαι μια χαρά, τέλεια, δεν σκέφτομαι κάτι. Μια χαρά είμαστε. Τα ζευγάρια μεταξύ τους μπορεί να έχουν τσακωμούς αλλά ξέρεις…Η Δήμητρα δεν έχει κάνει κανένα λάθος. Τίποτα. Είναι φοβερή, απίστευτη. Όλα τα λάθη είναι δικά μου», εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής.

Παράλληλα μίλησε και για όσους αναφέρονται στον ίδιο, χωρίς να γνωρίζουν την πορεία της ζωής του: «Δεν ξέρει κανείς τη ζωή μου, οπότε καλύτερα αυτοί που γράφουν στο πληκτρολόγιο διάφορα, επειδή δεν ξέρουν τη ζωή μου, ας το ξανασκεφτούν λίγο και ας κάνουν την προσευχή τους. Καλό είναι. Πριν λέμε κάτι για κάποιον, να ξέρουμε ποιος είναι αυτός και τι έχει περάσει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy58ffb50j5?integrationId=40599y14juihe6ly}