Ο Πέτρος Λαγούτης, επιβεβαίωσε τον χωρισμό του από την Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», βρέθηκε το πρωί της Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου ο Πέτρος Λαγούτης, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Ο γνωστός ηθοποιός, μίλησε τόσο για την επαγγελματική του πορεία – όσο και για την οικογένειά του, ενώ απαντώντας σε ερωτήσεις της παρουσιάστριας, επιβεβαίωσε τον χωρισμό του από την επίσης ηθοποιό, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ.

Το πρώην ζευγάρι είχε έρθει κοντά τα τελευταία τρία χρόνια, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς «Παγιδευμένοι». Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή, ο Πέτρος Λαγούτης δήλωσε: «Είμαι καλά. Πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται γίνεται πάντα για καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και αγάπη. Οπότε, προχωράμε».

Η απάντηση του Πέτρου Λαγούτη για το Big Brother

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην συμμετοχή του στο Big Brother, αλλά και στα αρνητικά σχόλια που είχε δεχτεί από το κοινό για την επιλογή του να παρουσιάσει το show.

«Το ευχαριστήθηκα πολύ. Μπορεί να μου έκανε ένα μικρό κακό αλλά πιστεύω πως είναι προσωρινό. Το περίμενα. Όσον αφορά τη μυθοπλασία μπορεί να συνέβη λίγο αλλά το ήξερα αυτό. Είμαι πια πολλά χρόνια στο χώρο, ξέρουν ποιος είμαι και για αυτό είπαν αυτά που είπαν».

