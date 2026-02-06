Η Metlen ανακοίνωσε σημαντική αναθεώρηση των προβλέψεών της για το 2025, εκτιμώντας πλέον ότι το EBITDA της χρήσης θα διαμορφωθεί περίπου 25% χαμηλότερα από τον αρχικό στόχο του 1 δισ. ευρώ.

Η Metlen ανακοίνωσε σημαντική αναθεώρηση των προβλέψεών της για το 2025, εκτιμώντας πλέον ότι το EBITDA της χρήσης θα διαμορφωθεί περίπου 25% χαμηλότερα από τον αρχικό στόχο του 1 δισ. ευρώ. Η μείωση αυτή, ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την εταιρεία δεν σχετίζεται με την πορεία της βασικής της δραστηριότητας, η οποία παραμένει σταθερή και ανθεκτική, αλλά αποδίδεται σε δύο συγκεκριμένους παράγοντες: τις απρόβλεπτες υπερβάσεις κόστους στη δραστηριότητα της M Power Projects και τις αλλαγές στον χρονισμό ολοκλήρωσης συναλλαγών στο πλαίσιο του asset rotation plan της M Renewables.

Ειδικότερα, η Metlen επισημαίνει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 επηρεάστηκαν αρνητικά από πρόσθετες προκλήσεις σε έργα της M Power Projects, με αιχμή το έργο βιοενέργειας Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε αυξημένα κόστη και καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα, με αποτέλεσμα περαιτέρω επιδείνωση της ζημίας του πρώτου εξαμήνου του 2025 κατά 132 εκατ. ευρώ. Παρότι μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου είχαν εφαρμοστεί ενισχυμένα συστήματα ελέγχου, κατά τη διαδικασία κλεισίματος του τέταρτου τριμήνου και της χρήσης εντοπίστηκαν επιπλέον επιβαρύνσεις, οι οποίες, όπως διευκρινίζεται, επηρεάζουν αποκλειστικά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και όχι τις βασικές λειτουργίες του ομίλου. Η διοίκηση τονίζει ότι έχουν ήδη ληφθεί πρόσθετα μέτρα εποπτείας και εκτιμά πλέον ότι τα επηρεαζόμενα έργα θα ολοκληρωθούν εντός των αναθεωρημένων χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών.

Παράλληλα, αρνητικά στην κερδοφορία του 2025 λειτούργησαν και οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση τριών συναλλαγών στο πλαίσιο του asset rotation plan της M Renewables σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Αυστραλία, οι οποίες αρχικά αναμενόταν να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025. Η συναλλαγή στο Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώθηκε τελικά στις 4 Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι άλλες δύο παραμένουν σε εκκρεμότητα, μεταθέτοντας μέρος των αναμενόμενων οικονομικών οφελών σε επόμενη χρήση.

Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονες πιέσεις στη μετοχή της Metlen (-13,29%), αντανακλώντας την αρνητική αντίδραση της αγοράς στη μείωση της κερδοφορίας για το 2025. Παρά το βραχυπρόθεσμο αρνητικό αποτύπωμα, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με ρευστότητα άνω των 4 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο καθαρό δανεισμό περίπου 2 δισ. ευρώ, επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα του πρώτου εξαμήνου του 2025, ενώ σημειώνει ότι η επιχειρηματική απόδοση του 2026 έχει ξεκινήσει θετικά.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, οι προοπτικές παραμένουν αμετάβλητες, με τη Metlen να επαναβεβαιώνει τον στόχο για EBITDA 1,9-2,08 δισ. ευρώ μέσω οργανικής ανάπτυξης. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Morgan Stanley, η οποία, παρά το ότι χαρακτηρίζει το μέγεθος της προειδοποίησης για τα κέρδη αρνητική έκπληξη, διατηρεί σύσταση «υπεραπόδοσης» και τιμή στόχο τα 64 ευρώ ανά μετοχή, εκτιμώντας ότι η ολοκλήρωση των έργων της M Power Projects και η πρόοδος στις πωλήσεις ώριμων έργων ΑΠΕ θα αποτελέσουν κρίσιμους καταλύτες για την αποκατάσταση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.