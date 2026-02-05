Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κάλεσε την Ευρώπη να μεταβεί από τη διαχείριση της παρακμής στη διευκόλυνση της ανταγωνιστικότητας, τονίζοντας ότι χωρίς ισχυρή βιομηχανική βάση οι πράσινες, ψηφιακές και στρατηγικές φιλοδοξίες παραμένουν θεωρητικές.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, όπου «οι κανόνες της παγκόσμιας οικονομίας ξαναγράφονται», ο ευρωπαϊκός κλάδος μετάλλων προχώρησε σε αλλαγή ταυτότητας, σηματοδοτώντας τη στρατηγική του προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης και Executive Chairman της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, η γεωπολιτική δεν αποτελεί πλέον παράγοντα στο περιθώριο, αλλά καθορίζει άμεσα τις αγορές ενέργειας, τις εμπορικές ροές, τις επενδυτικές αποφάσεις και την ίδια την επιβίωση της βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων προσκεκλημένων, ανακοινώθηκε η μετονομασία της Eurometaux σε European Metals, έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Η νέα επωνυμία, σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο, αποτυπώνει μια βαθύτερη εξέλιξη ενός κλάδου που αντιλαμβάνεται ότι το διεθνές περιβάλλον έχει αλλάξει ριζικά και απαιτείται προσαρμογή με όρους ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας.

Ο πρόεδρος της Ένωσης υπογράμμισε ότι τα ευρωπαϊκά μέταλλα βρίσκονται στον πυρήνα του μέλλοντος της ηπείρου, στηρίζοντας την ενεργειακή μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ασφάλεια. Όπως ανέφερε, αποτελούν βασικό συστατικό για τα δίκτυα και τις μπαταρίες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα data centers, τα αμυντικά συστήματα, τις υποδομές και τις μεταφορές. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διεκδικήσει ηγετικό ρόλο στις καθαρές τεχνολογίες, εφόσον συνεχίζει να εισάγει πρώτες ύλες και ταυτόχρονα να εξάγει θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η European Metals έχει παρουσία από το 1957 με διαφορετικές μορφές και από το 1988 λειτουργούσε ως Eurometaux. Η αλλαγή ονόματος ενισχύει τον ρόλο της Ένωσης ως βασικού συνομιλητή των ευρωπαϊκών θεσμών, με στόχο τη στήριξη των ενεργοβόρων βιομηχανιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, αντανακλά την ανάγκη ισχυρότερης παρουσίας σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον αυξανόμενων οικονομικών εντάσεων και εξάρτησης από πρώτες ύλες εκτός Ευρώπης.

Ο κ. Μυτιληναίος επισήμανε ότι η σημερινή συγκυρία δεν συνιστά μια ομαλή μετάβαση αλλά μια βαθιά ρήξη, όπου η ενέργεια έχει καταστεί στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο και η βιομηχανική δυναμικότητα πηγή ισχύος. Κάλεσε την Ευρώπη να μεταβεί από τη διαχείριση της παρακμής στη διευκόλυνση της ανταγωνιστικότητας, τονίζοντας ότι χωρίς ισχυρή βιομηχανική βάση οι πράσινες, ψηφιακές και στρατηγικές φιλοδοξίες παραμένουν θεωρητικές.

Κλείνοντας, δήλωσε ότι η European Metals είναι περήφανη για την κληρονομιά της, συνεχίζει να επενδύει, να καινοτομεί και να μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, ανταγωνιζόμενη σε παγκόσμιο επίπεδο. «Όταν ο κόσμος αλλάζει, οι σοβαροί βιομηχανικοί κλάδοι δεν μένουν στάσιμοι – εξελίσσονται», σημείωσε, δίνοντας το στίγμα του νέου κεφαλαίου για τη βιομηχανία μετάλλων της Ευρώπης.