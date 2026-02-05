Η Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη μίλησε για τα γυρίσματα της νέας σειράς «Οι Αθώοι» που κάνει πρεμιέρα απόψε στο MEGA.

Η Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας σειράς του MEGA, «Οι Αθώοι», μίλησε για τα γυρίσματα και τον χαρακτήρα που υποδύεται, τονίζοντας πως η πρόταση για να συμμετάσχει είχε έρθει τέσσερα χρόνια νωρίτερα.

Μέσα από την νέα παραγωγή, η ηθοποιός υποδύεται την «Μαργαρίτα», την οποία χαρακτηρίζει ως «αγρίμι».

Ειδικότερα, η ηθοποιός, αποκάλυψε πως η πρόταση για να συμμετάσχει στη σειρά, ήρθε όταν ακόμη πραγματοποιούσε γυρίσματα για το «Σασμό», δηλαδή τέσσερα χρόνια νωρίτερα:

«Όλα τα γυρίσματα αντιμετωπίστηκαν σα να κάνουμε ταινία… Η πρόταση έγινε πολλά χρόνια πριν, όταν ήμουν ακόμη στο «Σασμό», την πρώτη χρονιά. Με πήρε ένα τηλέφωνο ο Νίκος ο Κουτελιδάκης, ο σκηνοθέτης της σειράς, πήγαμε για έναν καφέ και μου είπε «σε σκέφτομαι για αυτό το ρόλο» και το περίμενα με ανυπομονησία… Κάτι φαντάστηκε, το οραματίστηκε έτσι».

Μάλιστα, σχολίασε με χιούμορ το γεγονός ότι έχει ταυτιστεί με τις σειρές εποχής: «Η αλήθεια είναι πως με προτιμάνε για εποχής, έχω μπει και στο Luben …Αλλά μου αρέσει, το περίμενα χρόνια», εξήγησε για τη σειρά.

Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε στα γυρίσματα της σειράς και στην μελέτη που χρειάστηκε για να μπορέσει να ενσαρκώσει το ρόλο της: Ήταν ένα πολύ δύσκολο πρότζεκτ γιατί είχε και έρευνα και μελέτη. Το έψαξα, κάναμε μαθήματα ιππασίας, πρόβες. Είχε μεγάλη προετοιμασία».

Αναφορικά με το ρόλο της τόνισε: «Λειτουργεί πολύ με το ένστικτο η Μαργαρίτα, είναι λίγο αγρίμι. Νομίζω θα προτιμούσε να είναι άνδρας, δεν μπορεί να δεχτεί αυτή την ανισότητα η Μαργαρίτα. Μπαίνει στο καλούπι, παντρεύεται νωρίς, κάνει οικογένεια, προσπαθεί να αυγατίσει την περιουσία της. να γίνει αφέντρα του σπιτιού. Έχει το δυναμισμό για να το κάνει. Κανένας δεν είναι πλούσιος στη σειρά… Η Μαργαρίτα παλεύει… Έχει τη λογική να σκεφτεί το σωστό».

«Όταν είδα τις πρώτες εικόνες εντυπωσιάστηκα και πέρα από αυτό χάρηκα πολύ και που το μοιραστήκαμε με τους συναδέλφους, ήταν πολύ συγκινητικό», ανέφερε συγκινημένη σχετικά με τους «Αθώους» και το αποτέλεσμα.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε εν συντομία στη δυσκολία των γυρισμάτων: «Είχαμε πολύ λιγότερες σκηνές από ό,τι σε ένα καθημερινό σίριαλ αλλά η δουλειά ήταν πιο δύσκολη, ήταν πιο απαιτητικές οι σκηνές, είχαν περισσότερη δράση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg6ymzqd03zd?integrationId=40599y14juihe6ly}