Το Dnews και η Betsson σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση για την αναμέτρηση Ελλάδα – Μεξικό, στο πλαίσιο του Davis Cup, η οποία θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Φεβρουαρίου στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο.

Το Dnews σε συνεργασία με τη Betsson, δίνει τη δυνατότητα στους αναγνώστες του να διεκδικήσουν μια διπλή πρόσκληση για τη διεθνή αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδας απέναντι στο Μεξικό, στο πλαίσιο μίας από τις σημαντικότερες διοργανώσεις εθνικών ομάδων στο τένις, στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο, στις 7 & 8 Φεβρουαρίου 2026.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Betsson.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε

Για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό, θα πρέπει:

να ακολουθήσετε τον λογαριασμό @betsson_greece στο Instagram

να ακολουθήσετε τον λογαριασμό @efoa.gr στο Instagram

να κάνετε like στη σχετική ανάρτηση στο instagram

να γράψετε στα σχόλια το άτομο με το οποίο θα θέλατε να παρακολουθήσετε τους αγώνες

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 06.02.2026 και ώρα 12.00.

Δείτε τους όρους του Διαγωνισμού αναλυτικά εδώ.

