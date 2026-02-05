Το Dnews σε συνεργασία με τη Betsson, δίνει τη δυνατότητα στους αναγνώστες του να διεκδικήσουν μια διπλή πρόσκληση για τη διεθνή αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδας απέναντι στο Μεξικό, στο πλαίσιο μίας από τις σημαντικότερες διοργανώσεις εθνικών ομάδων στο τένις, στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο, στις 7 & 8 Φεβρουαρίου 2026.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Betsson.
Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε
Για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό, θα πρέπει:
- να ακολουθήσετε τον λογαριασμό @betsson_greece στο Instagram
- να ακολουθήσετε τον λογαριασμό @efoa.gr στο Instagram
- να κάνετε like στη σχετική ανάρτηση στο instagram
- να γράψετε στα σχόλια το άτομο με το οποίο θα θέλατε να παρακολουθήσετε τους αγώνες
Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 06.02.2026 και ώρα 12.00.
Δείτε τους όρους του Διαγωνισμού αναλυτικά εδώ.
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξτε υπεύθυνα