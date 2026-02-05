MasterChef – Νέο επεισόδιο, απόψε στις 21:00.

Στο χθεσινό επεισόδιο (Τετάρτη 4/2) η νίκη της Μπλε μπριγάδας στην 1η Ομαδική Δοκιμασία της φετινής σεζόν του MasterChef, προκάλεσε τις πρώτες μαγειρικές «αναταράξεις» στην Κόκκινη μπριγάδα. Η Μπλε, ως νικήτρια μπριγάδα, παραμένει αλώβητη αυτή την εβδομάδα.

Αντίθετα, ένα μέλος της Κόκκινης μπριγάδας απόψε, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, μετά τη Δοκιμασία Αποχώρησης, θα αποχωρήσει οριστικά από τον διαγωνισμό.

Ο Χρήστος Μουσιάρης και η Ιωάννα Κοντοπούλου φορούν ήδη τη μαύρη ποδιά, μετά και τη δοκιμασία του Mystery Box.

Κατά τη διάρκεια του συμβουλίου, που θα προηγηθεί της Δοκιμασίας Αποχώρησης, ο αρχηγός Πάνος Τελάλης θα κληθεί να λάβει σημαντικές αποφάσεις, που θα επηρεάσουν το μέλλον της Κόκκινης μπριγάδας. Από το συμβούλιο αυτό θα προκύψει και ο τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση.

Καλεσμένος των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, για τη Δοκιμασία Αποχώρησης είναι ο Culinary Consultant του MasterChef, Νίκος Θωμάς, ο οποίος παρουσιάζει στους τρεις υποψήφιους ένα πιάτο αντιγραφής, που θα τους δυσκολέψει αρκετά.

Ποιος ή ποια θα είναι ο τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση από την Κόκκινη μπριγάδα και ποιος δεν θα επιστρέψει στο σπίτι του MasterChef 10;