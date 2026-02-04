Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη επιστρέφει απόψε στην κουζίνα του MasterChef στο πλευρό των τριών κριτών.

Η πρώτη και η δεύτερη μπριγάδα του φετινού διαγωνισμού συναντιούνται για πρώτη φορά στην κουζίνα του MasterChef 10, απόψε, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου και θα φορούν, πλέον, επίσημα τα χρώματα της Κόκκινης και της Μπλε Μπριγάδας, αντίστοιχα.

Οκτώ μέλη της Κόκκινης και οκτώ μέλη της Μπλε μπριγάδας, μετά και τις επιλογές των δυο αρχηγών, του Πάνου Τελάλη και του Γιώργου Αχλαδιώτη, θα «συγκρουστούν» μαγειρικά στην 1η Ομαδική Δοκιμασία της φετινής σεζόν! Μια δοκιμασία που θα έχει τη… φλογερή, αινιγματική και παιχνιδιάρικη υπογραφή του chef Λεωνίδα Κουτσόπουλου.

{https://www.youtube.com/watch?v=RCriq_SpyEc}

Η Μπλε και η Κόκκινη μπριγάδα θα συναντιούνται κάθε εβδομάδα αποκλειστικά στις ομαδικές δοκιμασίες, με έναν και μόνο στόχο: την απόλυτη μαγειρική επικράτηση!

Γιατί κάθε εβδομάδα η ηττημένη μπριγάδα της Ομαδικής Δοκιμασίας θα οδηγείται σε Δοκιμασία Αποχώρησης, χάνοντας ένα από τα μέλη της. Για να κερδίσουν αυτή την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ τους, οι δυο μπριγάδες θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν στον απόλυτο βαθμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=SWgkc-_p_14}

Οι τρεις chef κριτές υποδέχονται στην κουζίνα του MasterChef 10 την καλεσμένη τους Σπυριδούλα Καραμπουτάκη, μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες που έχουν περάσει ποτέ από τον διαγωνισμό.

Ποια από τις δύο μπριγάδες, η Μπλε ή η Κόκκινη, θα καταφέρει να επικρατήσει μαγειρικά και να σώσει τους δύο υποψήφιούς της από τη Δοκιμασία Αποχώρησης;