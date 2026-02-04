Το Ιράν στέλνει σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον ότι μια επίθεση θα έθετε σε κίνδυνο τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, Fars News, που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, δημοσίευσε μια φωτογραφία της αεροπορικής βάσης Al Dhafra στα ΗΑΕ, η οποία χρησιμοποιείται από αμερικανικές και γαλλικές δυνάμεις.

Η φωτογραφία δημοσιεύθηκε χωρίς λεζάντες ή σχόλια την ώρα που οι εντάσεις παραμένουν υψηλές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον και παρά την προοπτική άμεσων συνομιλιών την Παρασκευή.

Με τις συνομιλίες μεταξύ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ να αναμένονται αυτή την εβδομάδα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, που θεωρείται κοντά στις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας, δημοσίευσε για δύο συνεχόμενες ημέρες εικόνες από αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Την Τετάρτη, το Fars ανάρτησε την αεροπορική βάση Isa στο Μπαχρέιν, όπου έχουν επίσης αναπτυχθεί αμερικανικά αεροσκάφη.

Σε ένα τελευταίο βίντεο από AI, φαίνεται ο Τραμπ απελπισμένος να πιάνει το κεφάλι του καθώς όπως λέει η ανάρτηση «οι στρατιωτικές εξισώσεις του Ιράν αλλάζουν».

Ωστόσο, το AFP επιβεβαίωσε ότι οι εικόνες της αεροπορικής βάσης Isa είναι παλιές. Επίσης, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το AFP, από τις 3 Φεβρουαρίου δεν υπήρχε μαζική ανάπτυξη αεροσκαφών στη βάση του Al Dhafra.

Από την άλλη ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα με στρατιωτική δράση κατά του Ιράν μετά την πολύνεκρη καταστολή των διαδηλώσεων και εάν η Τεχεράνη δεν καταφέρει να έρθει σε συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν απαντήσει ευθέως σε αυτές τις απειλές κάνοντας λόγο για άμεσα αντίποινα κατά του Ισραήλ και των αμερικανικών στόχων σε περίπτωση επίθεσης, υποδεικνύοντας τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στον Κόλπο ως πιθανούς στόχους.

Το πυραυλικό πρόγραμμα και οι περιφερειακές πολιτικές του Ιράν δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ, δήλωσε την Τετάρτη μέλος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του κοινοβουλίου.

«Οι πυραυλικές δυνατότητες και τα περιφερειακά ζητήματα δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τους Αμερικανούς ή τη Δύση και δεν μπορούν να έχουν υπερβολικές απαιτήσεις σε αυτούς τους τομείς», είπε χαρακτηριστικά ο Εσμαΐλ Κουσάρι.

Την ίδια ώρα σε κεντρικό σημείο της Τεχεράνης φιγουράρει μία νέα πινακίδα, που δείχνει αμερικανικά αεροσκάφη να συντρίβονται σε μια πλαγιά λόφου με Ιρανούς να υψώνουν τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Με πληροφορίες του FarsNews/TimesofIsrael