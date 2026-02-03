Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ κατέρριψε ένα ιρανικό drone που πλησίαζε το USS Abraham Lincoln (CVN-72) και την Ομάδα Κρούσης Αεροπλανοφόρων που βρίσκονται στην Αραβική Θάλασσα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Ραγδαία κλιμάκωση στην Αραβική Θάλασσα με το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να καταρρίπτει drone του Ιράν.

{https://x.com/sentdefender/status/2018735753124262087}

Την αποκάλυψη έκανε το Reuters, σημειώνοντας ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ κατέρριψε ένα ιρανικό drone που πλησίαζε το USS Abraham Lincoln (CVN-72) και την Ομάδα Κρούσης Αεροπλανοφόρων που βρίσκονται στην Αραβική Θάλασσα.

O αξιωματούχος, που μίλησε στο Reuters, σημείωσε ότι πρόκειται για drone τύπου Shahed-139, που κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρο και καταρρίφθηκε από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35.

Την είδηση επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ. «Ο πρόεδρος πάντα έχει πρώτη επιλογή τη διπλωματία» είπε μεταξύ άλλων επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν σε ισχύ οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή, μεταξύ του Στιβ Γουίτκοφ και του Ιρανού ΥΠΕΞ.

Πρόσθεσε ακόμα πως «ο πρόεδρος έχει πάντα μια σειρά από επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής βίας. Το Ιράν το γνωρίζει αυτό καλύτερα από τον καθένα αυτό. Μην ψάχνετε τίποτα άλλο από την Επιχείρηση Midnight Hammer» σημείωσε η Λέβιτ.

{https://twitter.com/nicksortor/status/2018750332231131642}

«Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35C του Abraham Lincoln κατέρριψε το ιρανικό drone σε αυτοάμυνα και για να προστατεύσει το αεροπλανοφόρο και το προσωπικό που επέβαινε σε αυτό», δήλωσε επίσης ο υποπλοίαρχος Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού.

Πρόσθεσε πως κανένα μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού και κανένας αμερικανικός εξοπλισμός δεν υπέστη ζημιές.

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι σε ένα άλλο περιστατικό την Τρίτη, ώρες πριν στο Στενό του Ορμούζ, δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν παρενόχλησαν ένα εμπορικό πλοίο με σημαία ΗΠΑ και αμερικανικό πλήρωμα. «Δύο σκάφη του IRGC και ένα ιρανικό drone Mohajer πλησίασαν το M/V Stena Imperative με υψηλές ταχύτητες και απείλησαν να επιβιβαστούν και να καταλάβουν το δεξαμενόπλοιο», δήλωσε ο Χόκινς.

Πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι το Ιράν φέρεται να έστειλε δεύτερο drone για να παρακολουθήσει το USS Abraham Lincoln λίγο μετά την καταστροφή του πρώτου.

{https://twitter.com/Globalsurv/status/2018750959757746365}

Απειλεί ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του επαναλαμβάνει συνεχώς ότι εάν δεν συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στη χώρα του και το Ιράν «πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα» για την Ισλαμική Δημοκρατία, συνεχίζοντας την πίεση των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, με αφορμή σε αυτή τη φάση την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων τον Ιανουάριο.

Η Ουάσιγκτον, που δεν αποκλείει τη στρατιωτική επιλογή, έχει αναπτύξει ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις στην περιοχή του Κόλπου. Αυτή η «μεγάλη δύναμη», θύμισε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους χθες, «θα είναι σύντομα εκεί». Και ήδη έχει φτάσει.

«Δεν θα σας πω τι αποφάσισα (για το Ιράν)», συνέχισε. «Θα ήθελα να κλειστεί συμφωνία με διαπραγματεύσεις (...) Αυτή τη στιγμή τους μιλάμε, μιλάμε με το Ιράν κι αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία θα είναι σούπερ. Αν δεν μπορέσουμε, πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Το Ιράν ανέφερε χθες ότι προετοιμάζεται για συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, ιδίως για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, έπειτα από εβδομάδες ανταλλαγών απειλών. Η πρώτη επαφή αναμένεται την Παρασκευή όπου έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ με τον Ιρανό ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί στην Κωνσταντινούπολη.

Αλλαγή τόπου συνάντησης ζητά το Ιράν

Ωστόσο, το Axios, αναφέρει πως το το Ιράν έχει απαιτήσει αλλαγές στον τόπο και τη μορφή των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ αυτήν την Παρασκευή.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς, εάν οι νέες απαιτήσεις ματαιώσουν τις συνομιλίες της Παρασκευής, υπάρχει κίνδυνος να απομακρύνουν τις προσπάθειες μέσω διπλωματίας και να στραφούν προς τη στρατιωτική επιλογή σε μια εποχή που ο Τραμπ έχει ήδη συγκεντρώσει τεράστια ισχύ πυρός στον Κόλπο.

Οι πηγές, που επικαλείται το Axios, ανέφεραν οι Ιρανοί θέλουν να μεταφέρουν τις συνομιλίες από την Κωνσταντινούπολη στο Ομάν. Επίσης, τώρα θέλουν να διεξαχθούν σε διμερή μορφή, μόνο με τις ΗΠΑ, αντί με τη συμμετοχή αρκετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών ως παρατηρητές.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να ηγηθούν των δύο διαπραγματευτικών ομάδων. Ο Αραγτσί είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες την Τρίτη με τους ομολόγους του από το Ομάν και την Τουρκία, καθώς και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ.

Την ίδια ώρα, ο Γουίτκοφ συναντήθηκε στο Ισραήλ με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι η συνάντηση επικεντρώθηκε στο Ιράν ενώ ο Νετανιάχου φέρεται να άσκησε πιέσεις στον Λευκό Οίκο ώστε να ακολουθήσει σκληρή γραμμή στις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης.