Απίστευτα είναι όσα έπραττε η 56χρονη δασκάλα γιόγκα εις βάρος συγγενών και φίλων της.

Η 56χρονη δασκάλα γιόγκα τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς στα Ι.Χ αυτοκίνητα συγγενών και φίλων της, όταν εκείνοι δεν της δάνειζαν χρήματα που απαιτούσε.

Το συγκλονιστικό βίντεο-ντοκουμέντο έδωσε στο φως της δημοσιότητας το MEGA, στο οποίο αποτυπώνεται η έκρηξη στην οποία τραυματίστηκε ένας άνδρας με ελαφρά εγκαύματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg5jhgdcg5xl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη φαίνεται να είχε ανατινάξει τρία οχήματα σε 12 ημέρες.

Η 56χρονη είναι γνώριμη των Αρχών, καθώς το 2016 είχε κάνει άλλες δύο εμπρηστικές επιθέσεις, παγιδεύοντας ακόμη και το αυτοκίνητο του πατέρα της.