Η άτυχη ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης φλεγόμενου σπιτιού στη Λάρισα.

Σύμφωνα με το Larissanet.gr μια ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της στη συνοικία Νέα Σμύρνη το μεσημέρι της Τρίτης

Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με τέσσερα υδροφόρα οχήματα, και η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε μετά την κατάσβεση της φωτιάς.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικία, στη #Λάρισα. Επιχειρούν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.

