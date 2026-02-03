Η Ιωάννα Τούνη παρουσίασε στους ακόλουθούς της το εντυπωσιακό δώρο του συντρόφου της - Η δημοσίευσή της.

Έναν χρόνο σχέσης φαίνεται πως κλείνει σήμερα η Ιωάννα Τούνη με τον σύντροφό της και εκείνη θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τη χαρά και της και το εντυπωσιακό δώρο που της έκανε.

Όπως φάνηκε λοιπόν και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Instagrammer στον προσωπικό της λογαριασμό στα Social Media, το δώρο της ήταν μία τεράστια ανθοδέσμη από κόκκινα τριαντάφυλλα.

Συγκεκριμένα, το εντυπωσιακό μπουκέτο περιείχε 364 άνθη, ένα για κάθε μέρα του χρόνου που έχουν περάσει οι δύο τους ως ζευγάρι.

Η Ιωάννα Τούνη, χαμογελαστή πόζαρε μπροστά από την ανθοδέσμη, γράφοντας στην λεζάντα της δημοσίευσης: «Ένας χρόνος, 365 τριαντάφυλλα. Και κάπως έτσι μοιάζει η ζωή με το σωστό άτομο. Με κακομαθαίνει; Ίσως».

{https://www.instagram.com/p/DUTUJWnCGs_/?hl=el&img_index=1}