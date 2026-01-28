Η ξεχωριστή ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη για τα γενέθλια της κόρης της, Βαλέρια.

Η Βαλέρια, η μικρότερη κόρη της Ελένης Μενεγάκη, έχει σήμερα τα γένεθλιά της και γίνεται 18 χρονών.

Η μητέρα της, η γνωστή παρουσιάστρια, με αφορμή την ημέρα, μοιράστηκε σήμερα μέσω Instagram, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, μερικές φωτογραφίες της κόρης της από μικρότερη ηλικία και ευχήθηκε δημόσια για την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Μέσα από ένα καρουζέλ φωτογραφιών, φαίνεται η Βαλέρια, μόνη της και αγκαλιά με τη μητέρα της, ενώ η Ελένη Μενεγάκη, συνόδευσε τη δημοσίευση με μία συγκινητική λεζάντα:

«Το μωράκι αυτό το κράτησα για πρώτη φορά στην αγκαλιά μου πριν 18 χρόνια ακριβώς … Σήμερα είναι μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια και χαρά !

Χρόνια πολλά Βαλέρια #18. Σ' αγαπώ περισσότερο από όσο χωράνε οι λέξεις!».

{https://www.instagram.com/p/DUDzRnfjOGf/?img_index=1}