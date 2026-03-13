Η Ελένη Μενεγάκη απάντησε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στα σενάρια χωρισμού. Τα λόγια του Άρη Καβατζίκη.

Η Ελένη Μενεγάκη, το πρωί της Παρασκευής 13 Μαρτίου, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, απάντησε στα σενάρια χωρισμού που τη θέλουν να περνά κρίση στη σχέση της με τον Ματέα Παντζόπουλο.

Παράλληλα, η είδηση έγινε γρήγορα γνωστή και αναμεταδόθηκε από τις πρωινές εκπομπές των καναλιών.

Μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της, αναφέρθηκαν στο γεγονός, ενώ ο Άρης Καβατζίκης, εξέθεσε την προσωπική του άποψη για την Ελένη Μενεγάκη.

Όπως εξήγησε, η παρουσιάστρια επιλέγει να κρατά έξω από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική και οικογενειακή της ζωής.

Ο Άρης Καβατζίκης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εγώ θέλω να πω ότι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτή τη γυναίκα, αυτό που έχω διαπιστώσει κι όταν δούλεψα μαζί της αλλά και εκ των υστέρων, είναι ότι η προσωπική της ζωή και η οικογενειακή της ζωή είναι ένα άβατο, και καλά κάνει. Άρα, θέλω να πω ότι για μερικούς ανθρώπους το να πούμε ότι έχουμε ρεπορτάζ, ή μπορεί να έχουμε δουλέψει για την Ελένη και να νομίζουμε ότι είναι φίλη μας… όχι. Δεν είναι φίλη μας η Ελένη».

«Η ζωή της είναι ένα άβατο και η οικογενειακή η ζωή είναι ένα άβατο. Και όσοι ισχυρίζονται ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάποιους ανθρώπους, όπως είναι η Ελένη Μενεγάκη, πλανώνται πλάνην οικτράν. Γιατί η Ελένη, αυτό που έχω ζήσει εγώ που τη συνάντησα το 2008, εσύ ακόμα πιο πριν, είναι ότι σε αυτό που έχει χτίσει, που είναι το βασίλειό της, που είναι το σπίτι της, δεν μπαίνεις. Ούτε βγαίνουν πράγματα εύκολα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh1hptcq83tl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη: