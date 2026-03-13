Την επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής απέστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Προημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σχετικά με την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι το αίτημα έχει γίνει δημόσια αποδεκτό από τον Πρωθυπουργό, η συζήτηση δεν έχει ακόμη οριστεί.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του παράνομου λογισμικού Predator, με καταδίκες για παράνομες παρακολουθήσεις και νέες αποκαλύψεις για πιθανές διασυνδέσεις με κρατικές αρχές, καθιστούν επιτακτική την άμεση διεξαγωγή της συζήτησης στη Βουλή, τονίζοντας ότι πρόκειται για θεσμική υποχρέωση απέναντι στη Δημοκρατία.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της επιστολής

Θέμα: Άμεση διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για την ποιότητα του κράτους δικαίου, των θεσμών και της λειτουργίας του κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Με την από 4 Μαρτίου 2026 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1653/4-3-2026 επιστολή μου, ζήτησα, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, να διενεργηθεί προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, για τους ειδικότερους λόγους που αναλυτικά εκθέτω σε αυτή.

Μέχρι όμως και σήμερα, παρά το γεγονός ότι έχει μεσολαβήσει σημαντικό χρονικό διάστημα και ενώ το αίτημα αυτό έχει γίνει δημοσίως αποδεκτό από τον Πρωθυπουργό, δεν έχει ακόμη οριστεί η σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Εν τω μεταξύ, έχουν λάβει χώρα γεγονότα με ιδιαίτερη θεσμική και πολιτική σημασία, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τα όσα επισημαίνω στην επιστολή μου για τη δυσμενή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα και τα οποία καθιστούν τη διεξαγωγή της προ ημερησίας συζήτησης επιτακτική.

Με την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, καταδικάστηκαν τέσσερις ιδιώτες για την παράνομη παρακολούθηση Υπουργών, αρχηγών ενόπλων δυνάμεων και λοιπών αξιωματούχων ενώ επιπλέον δόθηκε εντολή για την αναπομπή της υπόθεσης στη δικαιοσύνη προκειμένου να διερευνηθούν αδικήματα μεταξύ των οποίων και αυτό της κατασκοπείας.

Περαιτέρω, ο καταδικασθείς ιδιοκτήτης της εταιρείας Intellexa κ. Ταλ Ντίλιαν αποκάλυψε σε τηλεοπτική εκπομπή στις 12 Μαρτίου 2026, ότι η δράση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator συνδέεται άρρηκτα με την κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές.

Το αφήγημα στο οποίο επένδυσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης, περί δήθεν ιδιωτών που δρούσαν ανεξέλεγκτα και μόνοι τους, διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και καταπατώντας ανθρώπινα δικαιώματα, έχει πλέον καταρρεύσει.

Το Predator και οι παράνομες παρακολουθήσεις δεν αποτέλεσαν μια «ιδιωτική υπόθεση», αλλά μέρος ενός μηχανισμού παρακολούθησης που έπληξε τον πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας.

Το γεγονός ότι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα για τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας συζητείται πλέον στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναδεικνύει τη βαρύτητα των εξελίξεων και καθιστά ακόμη πιο επείγουσα την ανάγκη να διεξαχθεί αντίστοιχη ουσιαστική συζήτηση και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το οποίο δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλό απέναντι σε ζητήματα που άπτονται της ποιότητας της δημοκρατίας και της λειτουργίας των θεσμών.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η διεξαγωγή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή για το κράτος δικαίου, τους θεσμούς και τη λειτουργία του κοινοβουλίου δεν αποτελεί απλώς μια κοινοβουλευτική πρωτοβουλία, αλλά θεσμική υποχρέωση απέναντι στη Δημοκρατία.

Για τους λόγους αυτούς, αναμένω τον άμεσο ορισμό της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, όπως έχω ήδη ζητήσει με την ανωτέρω επιστολή μου.

Με εκτίμηση,

Πρόεδρος Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Νικόλαος Ανδρουλάκης