Σύσσωμη η αντιπολίτευση επιτέθηκε στην κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν για το Predator.

Στη σκιά των νέων αποκαλύψεων του Tal Dilian για τη λειτουργία του λογισμικού Predator spyware, η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή αναζωπυρώθηκε με σφοδρότητα, με την αντιπολίτευση να εξαπολύει πυρά κάνοντας λόγο για κρατική εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών και την κυβέρνηση να απαντά ότι πρόκειται για ατεκμηρίωτες κατηγορίες.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστερά, Αλέξης Χαρίτσης, ανέφερε ότι η υπερασπιστική γραμμή της κυβέρνησης έχει πλέον καταρρεύσει. Όπως είπε, επί τρία χρόνια η κυβέρνηση επιμένει ότι το Predator ήταν υπόθεση ιδιωτών, όμως οι πρόσφατες δηλώσεις του Dilian έρχονται –κατά τον ίδιο– να ανατρέψουν αυτό το αφήγημα. Ο επιχειρηματίας φέρεται να δήλωσε ότι η εταιρεία του παρέχει τέτοιου είδους τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

«Εδώ επιβεβαιώνεται ότι έχουμε κρατική συμμετοχή», σημείωσε ο κ. Χαρίτσης, τονίζοντας ότι το ερώτημα πλέον δεν είναι αν υπήρξε εμπλοκή κρατικού μηχανισμού αλλά ποιος ακριβώς μηχανισμός αξιοποίησε αυτή την τεχνολογία. Ο ίδιος μίλησε για «βαριά πολιτική κατηγορία» που απαιτεί διερεύνηση ακόμη και ποινικών ευθυνών, κάνοντας λόγο για μια «κυβέρνηση χάκερ» που στράφηκε εναντίον πολιτικών αντιπάλων, δημοσιογράφων ακόμη και υπουργών της ίδιας της κυβέρνησης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος υποστήριξε ότι το θέμα των υποκλοπών επιστρέφει ως «νέμεσις» για την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η δήλωση Dilian συνιστά «αδιάσειστο στοιχείο» που συνδέει τη δράση του λογισμικού με κρατικές αρχές στη χώρα.

Ο κ. Μάντζος μίλησε για ένα «επιχειρησιακό σχέδιο οργανωμένο μέσα στην καρδιά του επιτελικού κράτους», υποστηρίζοντας ότι το σύστημα παρακολουθήσεων έφτασε μέχρι το σημείο να στοχοποιήσει ακόμη και μέλη του υπουργικού συμβουλίου. Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να πείσει πως τέσσερις ιδιώτες έδρασαν μόνοι τους «επειδή είχαν ένα περίεργο χόμπι», ενώ κάλεσε εκ νέου τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρήσει σε προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το θέμα.

Η απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης ήρθε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι σπεύδει να υιοθετήσει ισχυρισμούς ενός ανθρώπου που έχει καταδικαστεί και ενδέχεται να λέει οτιδήποτε για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

«Δεν είμαστε δικαστήριο», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης και ότι η κυβέρνηση εμπιστεύεται τη διαδικασία. Ο Μακάριος Λαζαρίδης επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το για προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τα εσωτερικά του προβλήματα.

Ο Δημήτρης Μάντζος επανήλθε, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί αποπροσανατολισμού. Υποστήριξε ότι η συζήτηση για τις υποκλοπές δεν γίνεται επειδή το επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ αλλά επειδή το ίδιο το δικαστικό σύστημα χαρακτηρίζει την υπόθεση «απειλή στον πυρήνα της δημοκρατίας».

Παράλληλα, κατηγόρησε τη ΝΔ ότι περιορίζει την υπόθεση στους «τέσσερις ιδιώτες», υπενθυμίζοντας ότι οι καταδίκες προέκυψαν ύστερα από μηνύσεις πολιτικών προσώπων.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς ανέφερε πως πρόκειται για «μείζον θέμα» και ανέφερε πως «ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να βγάλει την ουρά του απ' έξω. Είναι ο πρώτος που καλείται να δώσει εξηγήσεις. Είναι ένα θέμα που άπτεται της εθνικής ασφάλειας».

«Η κυβέρνηση είναι βαθύτατα εκτεθειμένη. Είναι άμεσα εμπλεκόμενη και πρέπει να πάρει θέση ξεκάθαρα. Η χώρα μας μετατρέπεται σε ξέφραγο αμπέλι δράσης μυστικών υπηρεσιών», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος.