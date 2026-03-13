Η Ευρώπη εμφανίζεται εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των αγορών ορυκτών καυσίμων.

Η παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τους φόβους για την εμφάνιση νέου κύκλου στασιμοπληθωρισμού στην παγκόσμια οικονομία, με τις οικονομίες που εξαρτώνται από εισαγωγές ενέργειας να θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες. Οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και κυρίως στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο δημιουργούν πιέσεις στις τιμές, την ώρα που οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν εύθραυστες.

Η Ευρώπη εμφανίζεται εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των αγορών ορυκτών καυσίμων, καθώς η ενεργειακή της εξάρτηση από εισαγωγές ενισχύει την ευαισθησία της σε διεθνείς κρίσεις. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα τροφοδοτεί τη μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, εντείνει την επανατιμολόγηση κινδύνων και επιβαρύνει το οικονομικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα η εξωτερική ζήτηση παραμένει υποτονική λόγω εμπορικών εντάσεων σε διεθνές επίπεδο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική οικονομία συνεχίζει προς το παρόν να εμφανίζει ανθεκτικότητα και θετικές προοπτικές, παρά τις δυσμενείς εξωτερικές πιέσεις. Ωστόσο, η πορεία της οικονομικής δραστηριότητας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς και από την επίδρασή της στις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Η εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενη ενέργεια, κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αυξάνει την ευαισθησία της σε ενδεχόμενες έντονες ανατιμήσεις. Σε περίπτωση παράτασης ή κλιμάκωσης της κρίσης, οι επιπτώσεις στην οικονομία θα μπορούσαν να προκύψουν μέσω της ενίσχυσης της ενεργειακής συνιστώσας του πληθωρισμού και της γενικότερης ανόδου των τιμών, της πιθανής επιβράδυνσης των εισερχόμενων τουριστικών ροών και των σχετικών εσόδων, καθώς και της καθυστέρησης επενδυτικών σχεδίων λόγω αυξημένης αβεβαιότητας και υψηλότερου ενεργειακού κόστους.

Σε ένα πιο δυσμενές σενάριο, με αυξημένες τιμές ενέργειας και παρατεταμένη αβεβαιότητα έως και το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ο ρυθμός ανάπτυξης στο πρώτο εξάμηνο του έτους εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει περίπου στο 1,7% σε ετήσια βάση, με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση να καταγράφεται στο δεύτερο τρίμηνο, όταν η ανάπτυξη θα μπορούσε να περιοριστεί κοντά στο 1,5%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για το δεύτερο μισό του έτους αναμένεται σταδιακή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να διαμορφώνεται περίπου στο 2,3%. Σε ετήσια βάση, η ανάπτυξη το 2026 εκτιμάται ότι θα κινηθεί γύρω στο 2%, χαμηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις που την τοποθετούσαν κοντά στο 2,5%.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το βασικό σενάριο, με τη μεταβολή του γενικού δείκτη τιμών να επιταχύνεται στο 3,2% σε ετήσια βάση, έναντι 2,3% που προβλεπόταν αρχικά. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τους φόβους για έναν συνδυασμό υψηλότερων τιμών και χαμηλότερης ανάπτυξης, συνθήκη που παραπέμπει σε περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού.