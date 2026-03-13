Ο πρώην πρωθυπουργός έκοψε πλέον κάθε γέφυρα επικοινωνίας με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ως προπομπός νέου κόμματος θα πρέπει να θεωρηθεί η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά το μεσημέρι της Πέμπτης στη Βουλή και η σφοδρή επίθεσή του προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρώην πρωθυπουργός ως απλά προειδοποίησε τον Κ. Μητσοτάκη για τις επιθέσεις που θα δεχθεί στο μέλλον αλλά ανέσυρε και το θέμα της παρακολούθησής του αναγγέλλοντας ουσιαστικά ότι υπήρξε θύμα των υποκλοπών.

Προανήγγειλε επίσης ότι η κριτική του δεν θα περιορίζεται στο εξής στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και μόνο, αλλά θα είναι πλέον εφόλης της ύλης. Δεν δίστασε μάλιστα να αναφερθεί και να ταυτιστεί ξανά με τον Κώστα Καραμανλή αποστέλλοντας το μήνυμα ότι ο πρώην πρωθυπουργός που μένει σιωπηλός αυτό το διάστημα τον στηρίζει στο παρασκήνιο.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα πως το νέο κόμμα Σαμαρά είναι όλο και πιο κοντά καθώς ο πρώην πρωθυπουργός δεν προτίθεται να μείνει εκτός της επόμενης Βουλής αλλά και δεν θέλει να δει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξανά πρωθυπουργό. Με τη Νέα Δημοκρατία στην παρούσα τουλάχιστον φάση έχει αντιπαραθετική -και μόνο αντιπαραθετική- θέση.

Το νέο κόμμα, όπως όλα δείχνουν, θα συγκροτηθεί λίγο πριν την τελική ευθεία των εκλογών, ενώ το Μαξίμου προσπαθεί να το αντιμετωπίσει με προσέλκυση «σαμαρικών» στελεχών κατά το πρότυπο Παπασταύρου και Βαρτζόπουλου.