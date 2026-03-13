Οι χώρες του Περσικού Κόλπου αναμένεται να υποστούν τις μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες.

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί ένα από τα ισχυρότερα ενεργειακά σοκ των τελευταίων δεκαετιών, με διεθνείς ενεργειακούς οργανισμούς να προειδοποιούν ότι η αναταραχή στις αγορές πετρελαίου μπορεί να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο πετρελαϊκό σοκ στην ιστορία. Οι επιπτώσεις εξαπλώνονται ήδη σε ολόκληρο τον κόσμο, αν και η έντασή τους διαφέρει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Ορισμένες οικονομίες βρίσκονται αντιμέτωπες με βαθιά ύφεση, ενώ άλλες εμφανίζονται λιγότερο ευάλωτες και κάποιες ενδέχεται ακόμη και να αποκομίσουν οφέλη.

Οι χώρες του Περσικού Κόλπου αναμένεται να υποστούν τις μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες. Εκτιμάται ότι οι οικονομίες της περιοχής θα συρρικνωθούν περίπου κατά 2% μέσα στο έτος εάν ο πόλεμος τερματιστεί σχετικά σύντομα. Σε περίπτωση παρατεταμένης σύγκρουσης, όμως, η ύφεση θα μπορούσε να φθάσει ακόμη και το 15%. Ιδιαίτερα ευάλωτα θεωρούνται το Κουβέιτ και το Κατάρ, των οποίων οι οικονομίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον ενεργειακό τομέα και από τη θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εμφανίζονται σε σχετικά καλύτερη θέση, καθώς διαθέτουν αγωγούς που τους επιτρέπουν να εξάγουν μέρος της παραγωγής τους χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από θαλάσσιες διαδρομές. Ωστόσο, ακόμη και αυτές οι οικονομίες αντιμετωπίζουν σημαντικούς κινδύνους. Η ένταση στην περιοχή απειλεί να υπονομεύσει την εικόνα σταθερότητας που προσπαθούσαν να οικοδομήσουν τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει μεγάλα επενδυτικά σχέδια και την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.

Σημαντικό πλήγμα αναμένεται να δεχθεί και ο τουρισμός στη Μέση Ανατολή. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι αφίξεις μπορεί να μειωθούν έως και κατά 27% μέσα στο έτος, με απώλειες εσόδων δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στις εμπόλεμες χώρες, αλλά επεκτείνονται και σε γειτονικές οικονομίες, όπως της Αιγύπτου, που ήδη αντιμετωπίζει αυξημένες πιέσεις λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους και της φυγής διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων.

Στις ΗΠΑ ο οικονομικός αντίκτυπος αναμένεται να είναι ηπιότερος. Η χώρα έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως, γεγονός που περιορίζει την ενεργειακή της εξάρτηση. Παρ’ όλα αυτά, η άνοδος των διεθνών τιμών ενέργειας αρχίζει να επηρεάζει τα αμερικανικά νοικοκυριά, καθώς οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται και ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Ευρώπη αναμένεται επίσης να επηρεαστεί, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με τις χώρες του Κόλπου. Το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής καλύπτει σχετικά μικρό ποσοστό των ενεργειακών της αναγκών, όμως οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές επιβαρύνουν τις οικονομίες της σε μια περίοδο ήδη εύθραυστης ανάπτυξης. Οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη της σύγκρουσης, προκαλώντας ανησυχίες για νέο ενεργειακό κύμα ακρίβειας.

Καθοριστικός παράγοντας για την Ευρώπη θα είναι η διάρκεια της κρίσης και το ενδεχόμενο παρατεταμένης διακοπής των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ, το οποίο αποτελεί σημαντικό προμηθευτή για πολλές ευρωπαϊκές χώρες μετά τη μείωση των ρωσικών ροών.

Την ίδια στιγμή, ένας από τους πιθανούς ωφελημένους της κρίσης φαίνεται να είναι η Ρωσία. Η περιορισμένη προσφορά ενέργειας από τον Περσικό Κόλπο αυξάνει τη ζήτηση για το ρωσικό πετρέλαιο, παρά τις δυτικές κυρώσεις. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να ενισχύσει τη θέση της Μόσχας στις διεθνείς ενεργειακές αγορές και να αυξήσει τη διαπραγματευτική της ισχύ απέναντι σε μεγάλους αγοραστές όπως η Κίνα και η Ινδία.