Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα φαίνεται να έχουν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τον γάμο τους που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου του 2026.
Το δημοφιλές ζευγάρι, έχει αποφασίσει να κρατήσει σε στενό – οικογενειακό κύκλο την ημέρα αυτή, ωστόσο η ηθοποιός έφερε στο φως της δημοσιότητας μερικά στοιχεία αποδεικνύοντας πως οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.
Το πρωί της Παρασκευής 13 Μαρτίου, η Αθηνά Οικονομάκου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα επιβεβαιώνοντας ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην Πάρο, ένα νησί που φαίνεται να επισκέπτονται και οι δύο συχνά.
Όπως αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno», στην φωτογραφία αναγράφει «wedding time».
Παράλληλα, η Φαίη Σκορδά τόνισε, ότι η ίδια έχει λάβει προσκλητήριο, ωστόσο δήλωσε ότι δεν επρόκειτο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dh1in64h8e69?integrationId=40599y14juihe6ly}