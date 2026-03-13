Οι πρώτες εικόνες από τις προετοιμασίες του γάμου της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα φαίνεται να έχουν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τον γάμο τους που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου του 2026.

Το δημοφιλές ζευγάρι, έχει αποφασίσει να κρατήσει σε στενό – οικογενειακό κύκλο την ημέρα αυτή, ωστόσο η ηθοποιός έφερε στο φως της δημοσιότητας μερικά στοιχεία αποδεικνύοντας πως οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Το πρωί της Παρασκευής 13 Μαρτίου, η Αθηνά Οικονομάκου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα επιβεβαιώνοντας ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην Πάρο, ένα νησί που φαίνεται να επισκέπτονται και οι δύο συχνά.

Όπως αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno», στην φωτογραφία αναγράφει «wedding time».

Παράλληλα, η Φαίη Σκορδά τόνισε, ότι η ίδια έχει λάβει προσκλητήριο, ωστόσο δήλωσε ότι δεν επρόκειτο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

