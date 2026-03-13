Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Adecco τονίζει ότι η ουσιαστική ισότητα στην αγορά εργασίας αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη & επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα.

Παράλληλα καλεί τους οργανισμούς να ενσωματώσουν μετρήσιμους στόχους ισότητας στη στρατηγική τους, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση μιας πιο συμπεριληπτικής, παραγωγικής αγοράς εργασίας προσβάσιμης για όλες και όλους.

Το μισθολογικό χάσμα στην Ελλάδα και η «γυάλινη οροφή»

Στην Ελλάδα, τα τελευταία επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει σημαντικό: οι γυναίκες αμείβονται κατά 13,4% λιγότερο κατά μέσο όρο ανά ώρα εργασίας σε σύγκριση με τους άνδρες, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ*. Τα ευρωπαϊκά στοιχεία επίσης δείχνουν ότι λιγότερο από το 35% των θέσεων διοίκησης σε ελληνικές επιχειρήσεις κατέχονται από γυναίκες, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για τον πληθυσμό εργαζομένων σε θέσεις ευθύνης (25–64 ετών)**. Αυτή η ανισότητα αντικατοπτρίζει το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής», ενός αόρατου εμποδίου που περιορίζει την επαγγελματική ανέλιξη γυναικών και άλλων υποεκπροσωπούμενων ομάδων παρά τα προσόντα τους σε υψηλότερες θέσεις ευθύνης.

Στις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, μόνο το 6,6% των θέσεων CEO κατέχεται από γυναίκες

Αξίζει να αναφερθεί ότι στις 500 πρώτες επιχειρήσεις του πλανήτη (Fortune Global 500), σύμφωνα με στοιχεία για το 2025, μόνο 33 θέσεις CEO (γενικών διευθυντών, διευθυνόντων συμβούλων και προέδρων διοικητικών συμβουλίων) καλύπτονται από γυναίκες, δηλαδή περίπου το 6,6% του συνόλου. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι πολύ λίγες γυναίκες φτάνουν στην κορυφή της παγκόσμιας επιχειρηματικής ελίτ, παρά τις δεξιότητες και τα προσόντα τους.

Η ισότητα των φύλων γίνεται στρατηγική προτεραιότητα για βιώσιμη ανάπτυξη

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις προωθούν την ισότητα των φύλων μέσα από διαφάνεια στις αμοιβές, εξασφαλίζοντας ότι η αμοιβή βασίζεται σε προσόντα και όχι στο φύλο, ενώ παράλληλα εφαρμόζουν προγράμματα mentoring και coaching για την ενδυνάμωση γυναικών σε ηγετικούς ρόλους. Υιοθετούν ευέλικτα μοντέλα εργασίας και υποστηρίζουν την ισότιμη κατανομή γονικών και φροντιστικών ευθυνών, ενώ παράλληλα εφαρμόζουν πολιτικές κατά των διακρίσεων και της παρενόχλησης. Μέσω στόχων συμμετοχής σε διοικητικά συμβούλια, παρακολούθησης KPIs και δημόσιων δεσμεύσεων που αφορούν τους ESG (Social) στόχους, οι εταιρείες ενισχύουν τη γυναικεία παρουσία σε όλες τις βαθμίδες και ενσωματώνουν την ισότητα φύλων ως στρατηγική προτεραιότητα. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ίση αμοιβή ως στρατηγική προτεραιότητα, με νέα μέτρα για διαφάνεια μισθών, αναφορά διαφορών ανά φύλο και απαγόρευση ιστορικού μισθού πριν την πρόσληψη, ενισχύοντας τη δίκαιη μεταχείριση γυναικών και ανδρών στην εργασία.

«Αυτά τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι, παρά την πρόοδο της τελευταίας δεκαετίας, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης που αναφέρονται σε αμοιβές και εκπροσώπηση σε θέσεις λήψης αποφάσεων εξακολουθούν να επηρεάζουν τη γυναικεία επαγγελματική πορεία στην Ελλάδα. Για εμάς στην Adecco, η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και η υποστήριξη της επαγγελματικής τους εξέλιξης αποτελούν σταθερή προτεραιότητα. Υποστηρίζουμε έμπρακτα προγράμματα και πρωτοβουλίες για τη γυναικεία ηγεσία, όπως mentoring, coaching και ευέλικτα μοντέλα εργασίας, που ενισχύουν την εξέλιξη και την παραμονή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Σε ένα περιβάλλον όπου οι οργανισμοί καλούνται να προσαρμόζονται διαρκώς σε τεχνολογικές, γεωπολιτικές και οικονομικές αλλαγές, πιστεύουμε ότι η ισότητα στην εργασία δεν είναι μόνο ηθική υποχρέωση, αλλά αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα ανάπτυξης, καινοτομίας και στρατηγική επιλογή βιωσιμότητας. Οι οργανισμοί που επενδύουν συστηματικά σε ίσες ευκαιρίες, διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης και ουσιαστική πρόσβαση σε εξέλιξη και αναβάθμιση δεξιοτήτων είναι οι οργανισμοί που θέτουν τις σταθερές βάσεις για το μέλλον, ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητά τους», δήλωσε η Κωνσταντίνα Βαρδάκα, Talent Development Director, της LHH του Ομίλου Adecco.

